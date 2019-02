Hasbergen. Der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen setzt die Gemeinde Hasbergen weiter unter Druck. Die Beitragsfreiheit animiert Eltern offenbar dazu, ihre Kinder ein Jahr länger in den Kindergarten gehen zu lassen. Nun scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Ein Neubau scheint unumgänglich.

Konkrete Zahlen sind zwar noch nicht bekannt, doch eines ist schon jetzt klar: Der Bedarf an Krippen- und Kitaplätzen in der Gemeinde Hasbergen wird weiter steigen. Wie also sieht die Lösung aus? Der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Ohrbeck scheint die besten Karten zu haben.

SPD und Linke fordern die Gemeindeverwaltung auf, "zügig Planungen für eine neue Kindertagesstätte aufzunehmen". Die Situation sei prekär und werde sich weiter verschärfen, schreibt Hardy Fischer, Sprecher der SPD/Linke-Gruppe. Es müssten alternative Flächen für den Neubau einer Kita untersucht werden, die kurzfristig zur Verfügung stehen können. Der Ortsteil Ohrbeck sei dabei zu bevorzugen.

Bürgermeister Holger Elixmann weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass die Verwaltung bereits im vergangenen April darauf hingewiesen hat, dass über den Neubau einer Kindertagesstätte in Ohrbeck nachgedacht werden müsse. In der Forderung der SPD käme der Eindruck auf, die Sozialdemokraten seien der Initiator dieser Idee. Dies sei falsch. Die Gemeindeverwaltung treibe die Idee schon seit längerem voran. Holger Elixmann schreibt zudem, dass sich Politik und Verwaltung darüber einig sind, "mit größter Schnelligkeit und auch der erforderlichen Präzision eine neue Kita zu errichten." Die Zeichen stünden gut.

Ein Grund für die Engpässe in den Kitas sind offenbar auch die steigenden "Rückstellungen". Eltern können ihre Kinder für ein weiteres Jahr in den Kindergarten gehen lassen, sie also "zurückstellen", wenn sie das schulpflichtige Alter erreicht haben. Seitdem die Ganztagsbetreuung in den Kindergärten in Niedersachsen beitragsfrei ist, wird dies offensichtlich vermehrt in Anspruch genommen. "Die Anzahl an Rückstellungen steigt", bestätigt Elixmann. Zudem erschwerten sie die frühzeitige seriöse Planung. "Der Stichtag (für die Einreichung einer solchen Rückstellung, Anm. d. Red) ist jeweils im Mai eines Jahres, sodass wir erst spät wissen, wie viele freie Plätze es in den Kitas gibt", so der Bürgermeister.

Wie es konkret weitergeht, wird in der öffentlichen Sitzung des Familienausschusses am 7. März bekannt.