Immer Ärger mit dem Bus: Ihrem Frust über die Probleme mit der Zuverlässigkeit der Busverbindung auf der Linie 493 zwischen Hasbergen und Osnabrück lassen die Bürger auf Facebook freien Lauf. Bürgermeister Elixmann liest mit, sammelt die Fälle und versucht, im Gespräch mit VOS und Weser-Ems-Bus Lösungen zu finden. Foto: Sebastian Stricker

Hasbergen. Wieder gibt es Kritik am Busverkehr in und nach Hasbergen. Sowohl per E-Mail als auch bei Facebook äußerten einige Bürger ihren Unmut über die derzeitige Situation im ÖPNV. Dabei geht es vor allem um die Linie 493. Diese, so berichteten Nutzer auf Facebook, komme vor allem morgens oft zu spät oder gar nicht.