Kinderkarneval in Hasbergen: Helau- Und was bist Du?

Beim Kinderkarneval in der Freizeitlandhalle Hasbergen erfreuten die "Recker Bambinis" mit ihrem Showtanz als Zwerge verkleidet jede Menge bunt kostümierter Narren. Foto: Monika Vollmer

Hasbergen. In der Freizeithalle Hasbergen ging es in den vergangenen Tagen närrisch zu. Am Sonntag feierten die kleinsten „Narren“ die fünfte Jahreszeit mit Musik, bunten Kostümen und jeder Menge Frohsinn. Höhepunkt des zweistündigen Programms war der Auftritt von Frank mit seinen Freunden Kirschmonster und Zappeltier.