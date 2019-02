Mit einem vielfältigen Programm aus Büttenreden, Tanz und Gesang feierte die Karnevalsgesellschaft Ohrbeck bei ihrer Galasitzung am Samstagabend zum 62. Mal die „Fünfte Jahreszeit“. Die Stimmung unter den über 200 Jecken in der Freizeitlandhalle kochte trotz eisigen Temperaturen bereits zu Beginn fast über.

Hasbergen Denn Moderator Carsten Wagner heizte mächtig ein, indem er zu einer Beifallsrakete animierte, die sich bis zur frenetischen „Eskalation“ steigerte. Um die Jecken gleich darauf mit einem Zeigefinger auf den Lippen und einem „Schhhh“ wieder zur Ruhe bringen.

Einzug der Prinzenpaare

So entstand Konzentration für den Einzug der Prinzenpaare: Begleitet vom Fanfaren- und Spielmannszug zogen Seine Tolität Udo I. und Ihre Lieblichkeit Petra I. Painczyk sowie das Kinderprinzenpaar. Seine Tollität Jason I. Oberhaus und Ihre Lieblichkeit Emely I. Johannsmann ein. Begleitet vom Elferrat mit KG-Präsident Dietmar Rudnick und Funkenmariechen, stießen Udo und Petra in ihrer zweiten Amtszeit auf große Wiedersehensfreude.

Der Deutsche nimmt Herztropfen und geht zur Arbeit

„Ihr beide seid gar nicht älter geworden“, fand „Putzfrau“ Ulrike Rudnick in ihrer Büttenrede. Außerdem wusste sie zu berichten, dass Bürgermeister Holger Elixmann in der Bäckerei „(he)rumkugeln“ wollte und erklärte den Unterschied zwischen dem englischen, dem französischen und dem deutschen Rentner. Der Engländer, so Rudnick, „trinkt seinen Whisky und geht zum Pferderennen, der Franzose trinkt seinen Pernod und spielt Boule. Der Deutsche dagegen nimmt Herztropfen und geht zur Arbeit“.

Verkanntes Musikgenie

Auch die lokale Politprominenz hatte sich unter die Jecken gemischt, darunter Bürgermeister Holger Elixmann (CDU) sowie CDU-Parteichefin Susanne Breiwe. Elixmann ließ sich von Guido Loheider auf ein Bier auf die Bühne bitten, nachdem Loheider über sein Leid als von Dieter Bohlen verkanntes Musikgenie geklagt hatte.

Tanz der Jecken

Für weitere musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Knackende Knochen“ sowie „The Lucky Ones“. Letztere sorgten für die musikalische Gestaltung des gesamten Abends sowie beim späteren Tanz der Jecken.

Während die „Nachteulen“ Liesel Siebert und Marita Küssner jahrelang auf den Zug warten mussten – sie wurden vom Schaffner mit Kinder-Tickets erwischt – tanzte das 60-Tonnen-Ballett zu „Cordula Grün“ in der farblich passenden Kostümierung.

Neues Rathaus im August 2031

Zwischendurch erhielt Moderator Carsten Wagner Botschaften des Orakels aus dem Silbersee (Ulrike Rudnick). Dieses wusste brisante Neuigkeiten für die Zukunft Hasbergens und der Welt vorauszusagen.

So solle das neue Rathaus wahrscheinlich „bald“, demnach also im August 2031, eingeweiht werden. Außerdem flüsterte das Orakel dem Moderator die Lottozahlen für den kommenden Samstag ins Ohr. Diese wollte er jedoch den Ohrbecker Jecken nicht preisgeben.

Jecke-Damen-Party am 22. Februar

Eine Voraussage lässt sich indes auch ohne Orakel treffen: die Ohrbecker Jeckinnen können sich bereits auf die Jecke-Damen-Party am 22. Februar freuen, ebenfalls in der Hasberger Freizeitlandhalle.