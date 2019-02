Hasbergen. Sechs Wochen später als ursprünglich geplant eröffnete vergangenen Donnerstag die neue McDonald’s-Filiale in Gaste.

Auf eine große Eröffnungsfeier hatte Franchisenehmer Christian Eckstein deshalb verzichtet.

Eigentlich sollte die neue Filiale vor Weihnachten fertig gewesen sein, aber Probleme bei der Lieferung von Fertigbauteilen verzögerten die Bauarbeiten. Schon beim Spatenstich im August galt die Bauzeit von drei Monaten als ambitioniert.

Auch der neue Eröffnungstermin am 31. Januar war bis zuletzt nicht hundertprozentig sicher, deshalb wollte der Systemgastronom die Eröffnungsfeierlichkeiten ausnahmsweise klein halten. Trotz der ein oder anderen Hürde konnte der neue Termin aber eingehalten werden.

Der doppelstöckige Bau ist laut Eckstein ein „Restaurant der Zukunft“. Kunden können an elektronischen Terminals bestellen und bekommen ihr Essen an den Tisch gebracht. Das soll die Wartezeiten verkürzen und das Fast-Food-Image der Restaurants aufwerten. Und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Demnächst soll das Bestellen auch per App auf dem Smartphone möglich sein. Das System dafür ist derzeit noch in der Testphase und soll bald nachgerüstet werden.

Die größte Neuerung ist aber das Design. „Human Comfort“ heißt das Konzept, das vom McDonald’s in Zusammenarbeit mit australischen Designern entwickelt wurde. Heller, freundlicher und moderner soll es wirken. Dafür wurden erstmals neue Design-Elemente und ein Farbkonzept in Hellgrün, Grau und Rosa verwendet. Der neue Standort in Gaste ist die erste von Ecksteins nun 29 Filialen in diesem neuen Look.