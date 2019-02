Hasbergen . Die Belegschaft des Gaster Werks des Amazone-Unternehmens hat anlässlich der Weihnachtsfeier 2590 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Als Empfänger des Geldes haben die Organisatoren das Osnabrücker Hospiz ausgewählt.

„Man kann nicht oft genug danken für das Engagement, das die Mitarbeiter des Unternehmens zeigen – und das nicht das erste Mal“. Anja Hanke, Koordinatorin des Hospizes, war überaus erfreut, wieder als Gast in der Zentrale des weltweit tätigen Unternehmens zu sein, denn die Arbeit, die der Hospizverein seit seiner Gründung 1994 leistet, ist zum großen Teil auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen. Auch jetzt ging sie nicht mit leeren Händen, sondern erhielt einen Scheck über 2590 Euro überreicht, die für die Ausbildung von Sterbe- und Trauerbegleitern eingesetzt werden sollen.

„Es ist das vierte Mal, dass die Osnabrücker Einrichtung Empfänger einer Spende durch das Unternehmen oder seiner Mitarbeiter ausgewählt wurde“, erklärte Bettina Dreyer, Mitglied der Eigentümerfamilie. Das Unternehmen unterstützt seit Jahren soziale Projekte, nicht nur im In-, sondern auch im Ausland. Das Engagement mit dem Hospiz in Osnabrück geht auf eine Mitarbeiterin zurück, die wegen einer Erkrankung in ihrem familiären Umfeld in Kontakt damit gekommen war.

Daniele Cioffi und Harald Koopmann haben zum Organisationsteam der letztjährigen Weihnachtsfeier gehört. „Jeweils wechselnd ist immer eine Abteilung des Standorts Gaste für die Ausrichtung der Feier zuständig“, berichtete Cioffi. Die Mitarbeiter hatten Karten dafür gelöst, für die sie fünf Euro als Pfand hinterlegt hatten, die sie beim Erscheinen auf dem Fest jedoch zurückerhalten sollten. „Da ist uns die Idee gekommen, jeden zu fragen, ob er das Geld nicht spenden wolle“, ergänzte Koopmann. Von den etwa 550 Teilnehmern an der Weihnachtsfeier verzichteten nahezu alle auf das Geld, wodurch die hohe Spendensumme zusammenkam.