Hasbergen/Hagen Offiziell bestätigt wird es weder im Rathaus der Hüggelgemeinde noch vom Berliner Büro des Ex-Ministers und prominentesten Polit-Vorruheständlers des Landes: „Wir können leider nichts dazu sagen“, heißt es da unisono. Doch in Hagens und Hasbergens gut informierten Kreisen ist es seit Wochen ein offenes Geheimnis: Karl-Theodor zu Guttenberg hat eine Ex-Hofstelle in der Nähe des Augustaschachts gekauft.

Wenn Anfang Februar wieder zur Osnabrücker Mahlzeit geladen ist, finden sich traditionell viele bekannte Männer der Region in der Osnabrück-Halle zum Grünkohl ein. In Zukunft könnte dort eventuell auch einmal ein seit mehr als zwei Jahren im Osnabrücker Land regelmäßig Station machender Polit-Hochkaräter am „Königstisch“ Platz nehmen und für den gewünschten Glamour-Faktor sorgen: Ex-Minister Karl-Theoder zu Guttenberg, der seit 2011 in den USA lebt, hat demnächst wohl einen Viert-Wohnsitz in Hasbergen.

Töchter begeisterte Reiterinnen

Dass der 47-Jährige häufiger in Stadt und Umland anzutreffen ist, hat sich jedenfalls rumgesprochen. Er nutzt danach gerne Gut Osthoff als Quartier, wird häufiger im Hagener Ortszentrum gesehen, hat zuletzt im Sommer im Restaurant Sutthauser Bahnhof einen Tisch gehabt oder auch schon in der Osnabrücker Portobar gesessen. Die Verbindung zur Region: die Liebe zum Pferdesport.

Zu Guttenberg und seine Frau Stephanie sind Pferdebesitzer und auch die 2001 und 2002 geborenen Töchter begeisterte Reiterinnen. Beide haben Erfolge bei internationalen Nachwuchs-Turnieren zu verzeichnen, die eine in der Dressur, die andere im Springreiten, und sind zuletzt jeweils von März bis Oktober bei Kasselmann sowie dem Reiterhof Haunhorst in Hagen gewesen, um das sportliche Niveau weiter zu steigern. Die Wintermonate verbringen sie danach in Florida.

Gut möglich, dass das Hasberger Fachwerkhaus, zu dem auch Pferdeställe gehören sollen, für diese Reiterhof-Zeiten zur temporären Familien-Anlaufstelle wird. Der Kauf der Ex-Hofstelle, die gerade umgebaut wird, soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 perfekt gemacht worden sein.

Hasbergens Bürgermeister Holger Elixmann hat im Dezember während eines Berlin-Trips mit politischem Rahmenprogramm vom prominenten Zugang erfahren: „Da bin ich angesprochen worden, ob mir bekannt wäre, dass zu Guttenberg demnächst häufiger bei uns zu Gast ist.“ Was der CDU-Politiker erstaunt zur Kenntnis genommen hat.

„Der Hüggel hat halt reizvolle Ecken“, bescheinigt Elixmann dem Erwerber in jedem Fall eine Top-Wahl getroffen zu haben. Wenn sich zu Guttenberg tatsächlich irgendwann im Rathaus der Gemeinde melden würde, wäre das für ihn „ein Traum.“ Denn Hasbergens Rathaus-Chef ist ein Fan des früheren CSU-Spitzenpolitikers und auch von Friedrich Merz. Letzterer war 2002 der Grund für ihn, CDU-Mitglied zu werden: „Beide sind einfach gescheite Wirtschaftsfachleute, und es ist ein Verlust, dass sie derzeit nicht mehr führende Positionen einnehmen.“

Schirmbeck: Reden nicht drüber, wer was gekauft hat

Ein Hasberger CDU-Urgestein würde künftig sogar Nachbar zu Guttenbergs: Ex-Bundestagsabgeordneter und Forstwirtschaftsrat-Präsident Georg Schirmbeck. In letzterer Funktion hat er sogar bis voriges Jahr regelmäßig Kontakt mit einem Mitglied der Familie gehabt. Zu Guttenbergs Bruder Philipp, nach dem Tod des Vaters Enoch Freiherr von und zu Guttenberg im Sommer vergangenen Jahres aus Schirmbergs Sicht „formelles Familienoberhaupt“, war bis 2018 Mitglied des Präsidiums des Deutschen Forstwirtschaftsrates, hat das Amt aber aufgegeben.

Eine mögliche Orientierung Karl-Theodor von Guttenbergs in Richtung Schirmbecks Heimatort ist bei den Zusammentreffen aber nie Thema gewesen: „Wir reden nicht drüber, wer was gekauft hat“, lautet dazu Schirmbecks wie gewohnt knappe aber bestimmte Antwort.

Der 69-Jährige hat auf dem lokalen Weihnachtsmarkt, als „alle Schwarzen“ zusammen standen, erstmals davon gehört, dass sein Grundstück direkt an das des vermutlichen bayrischen Teilzeit-Hasbergers grenzt. „Vielleicht trifft man sich ja dann mal“, freut er sich über die Promi-Aufwertung der Hüggelkommune. Und vielleicht kann Schirmbeck dann ja zu Guttenberg auch die Grünkohl-Mahlzeit schmackhaft machen.