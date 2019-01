Hasbergen. Ron Snippe & The Old Time Hayride spielten am Samstag in der Töpferei Niehenke ein Konzert, um die Wünsche von Country & Bluegrass-Fans zu erfüllen. Auf den letzten Drücker gesellte sich noch ein Überraschungsgast dazu, der treuen Töpferei-Besucher bekannt sein dürfte.

Beim seinem Besuch vor fast genau einem Jahr spielte der niederländische Singer/Songwriter Ron Snippe in der Töpferei erstmals einen Gig mit dem Bluegrass-Duo The Old Time Hayride, bestehend aus Simon Rick und Erwin van de Ven. Das funktionierte so gut, dass Snippe, Rick und van de Ven sich nun für ein Konzert wieder zum Trio formierten.



In wechselnden Kombinationen lieferten sie auch diesmal einen starken Gig ab. Snippe startete allein, dann kamen Hayride dazu für den Bluegrass-Schmachtfetzen „Somebody Loves You Darling“. Nach dem Hank Williams-Klassiker „Mind Your Own Business“ lobte Rick den Kollegen Snippe, mutmaßlich für die treffende Hommage an das klagende Organ des Country-Großmeisters: „Good job, Sir!“

Mitbringsel von der Kreuzfahrt

Snippe berichtete von einem Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem er größtenteils vor amerikanischen Touristen performt habe. Von deren zahlreichen Musikwünschen sind einige gründlich hängengeblieben, wie Snippes gefühlvolle Version des James Taylor-Songs „Fire and Rain“ bewies. Bei den tiefen Passagen von „Blue Bayou“ ließ er den klangvollen, unteren Teil seiner Range hören, den er sonst eher selten nutzte.

„All the Soft Places to Fall“ von Outlaw-Ikone Merle Haggard spielte Erwin van de Ven allein. Ein ruhiger, melancholischer Country-Song, simples Saitenspiel mit dem Plektrum und genau die richtige Lage für van de Vens Bariton: der Höhepunkt des Abends mit minimalem Aufwand.

„White Freight Liner Blues“

Rick erntete Applaus mit seinem (unvertonten) Gedicht über den Jahreszyklus eines Wasserfalls, doch das folgende Gitarren-Instrumental fiel deutlich überzeugender aus, und der Gitarrist wirkte selbst erstaunt über das Tempo, mit dem sich seine Finger über das Griffbrett bewegten.

Zum Schluss kam noch ein vierter Mann auf die Bühne: Klaus Gausmann schleppte seinen Kontrabass heran, um den Rest des Konzerts ein paar tiefe Töne beizusteuern und seine gesanglichen Qualitäten einzubringen. Ohne mehrere Zugaben durften die Herren denn auch nicht nach Hause. Besonders stark: „White Freight Liner Blues“ aus der Feder des großartigen Townes Van Zandt. Auch wenn Ron Snippe auf den langgezogenen Trademark-Heuler leider verzichtete, war spätestens nach allerletzten Stück des Abends - „Folsom Prison Blues“ - die Vollbedienung erreicht.

Anzeige Anzeige

Nächster Termin in der Töpferei Niehenke ist der Auftritt des Blues/Boogie/Swing-Duos „Dr. Rattle & Mr. Jive am 2. Februar.