Gut besucht ist seit jeher die Galasitzung der Karnevalsgesellschaft Ohrbeck. Beim Frauenkarneval hingegen sieht es schlechter aus. Das soll sich ändern. Foto: Archiv/Michael Pohl

Hasbergen. Mit der 62. Galasitzung und dem Kinderkarneval in der Freizeitlandhalle Hasbergen steuert die Session der Karnevalsgesellschaft Ohrbeck an diesem Wochenende auf ihren ersten Höhepunkt zu. Die Veranstaltungen sind immer gut besucht. Der Frauenkarneval hingegen schwächelte zuletzt ein wenig. Ein neues Konzept muss her.