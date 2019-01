Hasbergen. Dr. Michael Gander, Leiter der Gedenkstätten Augustaschacht und Gestapokeller, spricht unter anderem über Kritik an der Erinnerungskultur, Sinn und Zweck von Gedenkfeiern und über die Zukunft der Gedenkstätten.

Am 27. Januar befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Seitdem ist dieser Tag fester Bestandteil der Erinnerungskultur in Deutschland. So wird auch im Augustaschacht am Sonntag des millionenfachen Leids in Auschwitz gedacht.





Kritiker negieren NS-Geschichte

Angesprochen auf die Kritik von MItgliedern der AfD an der deutschen Erinnerungskultur, reagiert Dr. Michael Gander gereizt. Es ginge diesen Kritikern nicht um eine Reflexion der Erinnerungskultur. Vielmehr ziele sie in eine andere Richtung. "Sie wollen die NS-Verbrechen und die NS-Geschichte negieren".

Die NS-Verbrechen haben eine einzigartige Dimension in der Geschichte der Menschheit





Dabei seien dies wichtige Wurzeln von Grundgesetz, Demokratie und Menschenrechte. Kritiker wie Alexander Gauland und Björn Höcke stellten die deutsche Geschichte linear und homogen dar. Dabei sei eine Stärke Deutschlands, dass seine Geschichte gerade nicht homogen und linear, sondern vielfältig und pluralistisch sei.





"Gedenkfeiern bieten Chance für junge Menschen"

Während des Gesprächs proben Schüler der Realschule Bad Iburg ein Lied, das sie am Sonntag während der Gedenkfeier spielen werden. "Gedenkfeiern bieten auch jungen Menschen die Chance, ihre Sicht auf die NS-Zeit mitteilen zu können", so Gander. Vor allem aber seien sie ein starkes Zeichen der Gesellschaft an Überlebende und Angehörige der Opfer des Nationalsozialismus.





In jüngerer Vergangenheit häuften sich Meldungen über Fälle von Antisemitismus und Rassismus. So wurde ein Jude in Berlin auf offener Straße mit einem Gürtel angegriffen. Ein anderer musste aufgrund von antisemitischen Anfeindungen seine Schule verlassen. Es sei frustrierend, dass Antisemitismus und Rassismus noch in der Gesellschaft vorhanden seien, erklärt der Gedenkstättenleiter. Aber das sei kein jüngeres Phänomen. "Vorfälle wie diese ziehen sich durch die ganze Geschichte der Nachkriegszeit", sagt Gander. "Es hat damals auch Gräberschändungen auf dem jüdischen Friedhof in Osnabrück gegeben".





Parallelen zwischen NS-Vergangenheit und heute

Direkt neben dem Augustaschacht sind die Grundmauern von ehemaligen Wohnhäusern zu sehen. "Während der NS-Zeit haben hier Familien mit ihren Kindern gelebt", sagt Gander. Eine Schülerin habe ihn gefragt, warum diese nicht die Polizei gerufen hätten.

Die Tatsache, dass ein solches Verbrechen aus einer kulturell und wirtschaftlich entwickelten Gesellschaft heraus entstanden ist, muss genau betrachtet werden





Die Gedenkstätten Augustaschacht und Gestapokeller wollten den Besuchern die Möglichkeit geben, sich über Polizeigewalt und Zwangsarbeit während der NS-Zeit zu informieren. "Wir beantworten die Frage, was passiert, wenn Polizeigewalt erlaubt und Rassismus zum Regierungshandeln wird", erklärt Gander. "Je differenzierter wir verstehen, warum die Menschen sich in der NS-Zeit so verhalten haben wie sie sich verhalten haben, desto mehr erkennen wir uns auch heute bekannte Verhaltensweisen“.





1,2 Millionen Euro Förderung

Für das nächste Jahr seien Daueraustellungen im Augustaschacht und im Gestapokeller geplant. Diese würden mit 1,2 Millionen Euro gefördert, hauptsächlich von Bund und Land. "Wir wollen die Orte auf den Besucher wirken lassen und ihre Geschichte erzählen", blickt Gander voraus. Zudem sollten die Bildungsarbeit und der internationale Austausch weiterentwickelt werden.