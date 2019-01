Hasbergen. Die Polizei sucht nach dem 48-jährigen Artur S. aus Osnabrück, der seit vergangenem Sonntag, 20. Januar 2019, vermisst wird.

Laut einer Mitteilung der Polizei ist er auf ärztliche Hilfe angewiesen und wurde zuletzt am Montag in der Nähe des Aldi-Marktes in Hasbergen gesehen.

Waldgebiete abgeflogen

Da sich der Vermisste gerne im Wald aufhält, haben die Beamten am Freitag bereits die Waldgebiete im Bereich Hasbergen mit dem Polizeihubschrauber abgeflogen. Der Aufenthaltsort von Artur S. ist aber weiterhin unbekannt.

Er ist etwa 1,70 Meter groß und von stämmiger Statur. Bekleidet ist Artur S. vermutlich mit einer grünen Winterjacke und einer grauen Arbeitshose. Wer Hinweise zu der vermissten Person geben kann, wird gebeten, sich per Notruf 110 oder bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115, zu melden.