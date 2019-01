Hasbergen . Eine fußläufige Verbindung zwischen Bahnhofsvorplatz und dem Tomblaine-Platz hat die SPD-Linke-Gruppe im Bauausschuss ins Spiel gebracht. Ziel ist es, die Parkplatzsituation vor dem Bahnhofsgebäude zu entzerren. Die anderen Parteien unterstützen den Vorstoß.

Heiko Dölling (SPD) skizzierte das Problem folgendermaßen. „Wer den Parkplatz am Bahnhofsgebäude sieht weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Die Parkbuchten sind voll, andere Autos werden an der Zuwegung abgestellt. Selbst in der Kurve stehen Fahrzeuge, was zu einer Unübersichtlichkeit wird und auch eine Gefahr darstellt“.

Hemmschuh Bahnverwaltung

Weil das Problem kein neues ist, bereits 2011 die Ratsgremien beschäftigte, soll nach Antrag von SPD/Linke die Verwaltung nun prüfen, ob mit einer Fußwegung zum Tomblaine-Platz die Parksituation entschärft werden kann und die Höhe der Kosten ermitteln. Damals hatte es trotz des guten Willens der Ratsmitglieder und dem Einstellen von Mitteln in den Haushalt nicht zu einer Realisierung des Plans geführt, weil die Bahnverwaltung nicht mitspielte und eigene Planungen vor sich herschob.

Nach der Vorstellung von Dölling könnte der Weg unter die Schulstraße hindurchgeführt werden, wodurch der Fußweg knapp 100 Meter betragen würde. Und noch ein weiteres Argument spräche für diese Lösung. „Dann wissen wir, was wir mit dem Tomblaine-Platz oder besser gesagt mit einem Teil dessen anfangen – nämlich als Stellfläche für Autos nutzen“.

Tomblaine-Platz zum Teil Parkplatz?

Wie Dölling sprachen sich ebenfalls die Vertreter der anderen Parteien für die Prüfung des Vorhabens durch die Verwaltung aus. „Das tragen wir ganz klar mit. Allerdings ist die Prüfung das A und O. Außerdem haben wir bisher noch nicht darüber gesprochen, was mit dem Tomblaine-Platz nach Fertigstellung der Neuen Mitte geschieht“, schloss sich Sönke Siegmann (CDW) an.

Axel Geselbracht (CDU) befürwortete den Antrag ebenfalls. „Der Tomblaine-Platz wird bereits jetzt als Parkplatz genutzt. Niemand will, dass er eine dunkle Ecke wird“. Ob sich die Situation am Bahnhof durch den Fußweg entspannen werde, bezweifelte er jedoch. Für Klaus Eckert (Grüne) war der Vorschlag „grundsätzlich richtig“ und deshalb zu unterstützen. „Wir müssen auch schauen, was mit dem Platz und dem in der Nähe liegenden alten Feuerwehrhaus wird, wenn das neue fertiggestellt ist“. Zum Abschluss der Behandlung dieses Themas erklärte Bürgermeister Holger Elixmann, die Verwaltung werde dem Antrag bearbeiten. „Ich halte das Ganze für einen gangbaren Weg“.

Neue Mitte

Auf der Tagesordnung des Bauausschusses stand zudem der Bericht des Ingenieursbüros Wallenhorst zur Änderung des Bebauungsplans für das Gebiet der Neuen Mitte. Dem zufolge wird dieser Bereich im der Spitze zwischen Niedersachsenstraße und Tecklenburger Straße als Mischgebiet festgelegt, in dem Wohnen und Gewerbetreiben gestattet ist, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten jedoch ausgeschlossen werden. Eingearbeitet in den neuen Bebauungsplan, der noch öffentlich ausgelegt werden muss, sind Trauf- und Firsthöhen sowie die Vorgabe von symmetrischen Satteldächern für die Gebäude. Die Gebäude im Mischgebiet und wie auch dem Kerngebiet sollen mit grauem oder beigen Klinker verkleidet sein.