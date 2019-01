Hasbergen. Mit ihrem Segen führte Landessuperintendentin Birgit Klostermeier am Samstag die neue Diakonin Maren Mittelberg in ihr Amt ein.

In ihrer Ansprache erinnerte die Regionalbischöfin daran, dass es sich beim Amt des Diakons um eins der ältesten Positionen der Kirche handelt. Außerdem zeichnete Klostermeier den bisherigen Werdegang der neuen Diakonin nach. Dabei habe sie ein Bild vor Augen, dass eine Gruppe Tiere und einen Menschen vor einem Baum zeige. Damit alle Tiere gerecht behandelt würden, habe so Klostermann, ihnen der Mensch die gleiche Aufgabe gegeben: „Klettert auf den Baum.“

So wie die Tiere unterschiedliche Voraussetzungen besäßen, diese Aufgabe zu erfüllen, so habe auch Mittelberg nach Darstellung der Landessuperintendentin viele Bäume in Ihrem Leben bestiegen. „Mir wurde bei der Vielzahl der Stationen ein bisschen schwindelig“, gestand Klostermeier.

Die heutige Diakonin wurde im September 1977 in Osnabrück geboren und wuchs zunächst im Stadtteil Wüste auf. Bereits während ihrer Schulzeit nahm Maren Mittelberg aktiv am Leben in ihrer Heimatgemeinde teil. In der Folge engagierte sie sich nach eigenen Angeben zunehmend in der Jugendarbeit. Diese Aufgabe sagte ihr so sehr zu, dass sie für sich den Wunsch verspürte, Pastorin zu werden.

Daher studierte sie nach dem Abitur evangelische Theologie an der Universität Göttingen. Wie ihre Vorgesetzte ausführte, legte Maren Mittelberg zahlreiche Prüfungen ab – unter anderem in den Fächern Hebräisch und Griechisch. „Wir können aber nicht allen von Euch zusagen, dass ihr übernommen werdet“, skizzierte Klostermeier die damalige Situation der jungen Geistlichen.

Aufgrund dieser Unsicherheit habe sich Mittelberg entschieden, auf andere Weise für die Kirche tätig zu werden. Durch weitere Studien an der Universität Hannover erlangte sie schließlich den Abschluss als Sozialpädagogin.

Als solche ist sie seit 2015 für den Kirchenkreis Osnabrück als Inklusionsbeauftragte tätig. Durch diese Tätigkeit kam Mittelberg auch mit der Gemeinde der Christuskirche in Hasbergen in Kontakt. Weil hier die Gemeinde und die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück (HHO) ihre Einrichtungen nahe beieinander betreiben, konnte Maren Middelberg zahlreiche inklusive Projekte, etwa den Kirchbergzauber, erleben. „Hasbergen ist mit ein Leuchtturmprojekt an Inklusion“, zeigte sie sich beeindruckt.

Diese positiven Erfahrungen haben dazu geführt, dass sie sich für die Christuskirche als Ort ihrer Einsegnung entschied. Das während der Liturgie von der gesamten Gemeinde vorgetragene Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ konnte dabei als Motto gelten. In einem fröhlichen Gottesdienst, an dem Menschen mit und ohne Handicap teilnahmen, spendete die Regionalbischöfin der jungen Diakonin den Segen für ihr zukünftiges Amt.