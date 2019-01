Hasbergen. Am Samstag erfuhren die Teilnehmer der von Kerstin Lücke initiierten Sammelaktion Wissenwertes über die Konsequenzen sorglosen Umgangs mit Müll.

Die Route führte die Teilnehmer vom Schulzentrum entlang der Schulstraße, über die Eisenbahnbrücke am Bahnhof und schließlich zurück zum Ausgangsort. Bereits nach kurzer Zeit füllten sich die mitgebrachten Säcke der Aktivisten mit zahlreichen Fundstücken. Waren zu Anfang noch achtlos weg geworfene Zigarettenstummel die Gegenstände welche am häufigsten gefunden wurden, so gesellten sich zu diesen bald viele Flaschen und Glasreste.

Kippen als Gefahr fürs Grundwasser

Besonders die Reste der Zigaretten, die in Gullyabdeckungen gefunden wurden bereiteten der Gründerin der City Cleaners Birgit Schad Sorgen. „Diese Stummel verrotten nicht und sind eigentlich Sondermüll.“ Weil diese durch das Regenwasser ausgespült würden, bestehe die Gefahr, dass deren Inhaltsstoffe über die Kanalisation ins Grundwasser gelangten, so Schad weiter.

Natur erobert Müll

Nur wenige Meter weiter wurden die Müllsammler ein weiteres Mal fündig. In einem Gebüsch am Wegesrand entdeckten sie eine alte Plastikflasche. Zwar war auf dieser kein Datum erkennbar, dass der Getränkebehälter jedoch schon längere Zeit in der Natur liegen musste, konnte man auf den ersten Blick erkennen. Im Inneren hatte sich bereits ein kleines Biotop gebildet und winzige Pflanzen trieben trotz kalter Temperaturen grüne Blätter.

Vor dem Start der Aktion betonte Schad, dass es der Gruppe nicht darum gehe, den dreckigsten Ort zu finden, sondern darum, dass den Menschen bewusst werde, was ein zu sorgloser Umgang mit Müll für die Umwelt bedeute.

Gemeinde unterstützt Aktion

Unterstützung bekamen die City Cleaners an diesem Tag auch von der Gemeinde. Bürgermeister Holger Elixmann brachte persönlich ein halbes Dutzend Müllgreifer vorbei. Außerdem sagte der Verwaltungschef die Entsorgung des gesammelten Mülls durch die Mitarbeiter des Bauhofs zu. „Das ist eine lobenswerte Aktion, die durchaus unterstützenswert ist.“

Während ihres Streifzuges durch den Ort fanden die ehrenamtlichen Helfer neben, Flaschen und Zigaretten, auch einen alten Kinderwagen, der illegal entsorgt wurde. Das ältestes Stück wurde schließlich unweit des Hasberger Bahnhofs gefunden. Dabei handelte es sich um die noch gefüllte Verpackung einer „Caprisonne“. Diese wies als Aufdruck ein Mindesthaltbarkeitsdatum, den 14. September 2006, aus. Ob jemand aus dem Kreis der Sammler den Inhalt auf Genießbarkeit testen wollte ist nicht überliefert.