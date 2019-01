Einen Hüggelzwerg als Wahlhelfer bekam Bersenbrücks Samtgemeindebürgermeister Horst Baier bei der Hauptversammlung der Hasberger SPD. Das Präsent überreichten die beiden Vorsitzenden Katja Mittelberg-Hinxlage und Kathrin Wahlmann. Foto: Andreas Wenk

Hasbergen. Bersenbrücks Samtgemeindebürgermeister Horst Baier will Landrat Michael Lübbersmann ablösen und stellt sich derzeit in den SPD-Ortsvereinen vor. Am Sonnabend war er in Hasbergen.