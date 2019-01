Hasbergen. Am kommenden Sonntag verabschiedet die evangelische Christuskirche ihren Vikar Michael Weiland. Viele Eindrücke aus der Hüggelgemeinde werden ihn dabei begleiten.

„Es waren die Begnungen mit den Menschen“, antwortete Weiland auf die Frage, was ihm besonders aus seiner Zeit in Hasbergen im Gedächtnis bleiben werde. Er habe hier viele interessante Eindrücke durch Gespräche und Projekte erlebt. „Das bleibt.“

Hasbergen sei für ihn ein Glücksfall gewesen, führte Weiland fort. Seit Oktober 2016 ist er als Vikar in der Christusgemeinde tätig. Unter einem Vikariat kann sich der Laie die Lehrzeit eines angehenden Pastors vorstellen. Dabei wechseln praktische Phasen mit theoretischen Teilen im Kloster Loccum ab. Während des Vikariats werden die angehenden Pastoren üblicherweise durch einen Mentor betreut, der bereits eine Gemeinde leitet.

Das Glück führt zu zwei Mentoren

Die Tatsache, dass in Hasbergen ein Pastorenehepaar die geistlichen Geschicke der Gemeinde lenkt, führte dazu, dass er gleich zwei Mentoren bekam. „Es war total spannend, zu erleben, wie die beiden mit dem Amt der Seelsorge umgehen“, beschrieb Weiland die vergangenen Jahre. Obwohl es von Außenstehenden nicht sofort bemerkt werde, hätten Maria Beisel und ihr Mann Guido, nach Auffassung von Weiland, unterschiedliche Methoden um die Seelsorge in Hasbergen auszuüben.

Auch für den erfahrenen Pastor war der Aufenthalt Weilands eine Bereicherung. „Wir wurden wieder zu der Frage zurück geführt, ob wir im Moment alles richtig machen.“ Diese Reflexion würde sie auch wieder „erden“.

In seiner Zeit in Hasbergen konnte der 36 Jahre alte Weiland seiner Begeisterung für historische Recherche frönen, verriet Schwegmann-Beisel schmunzelnd. Nicht zuletzt wegen dieser Recherchen befindet sich heute eine Tafel zum Andenken des 1937 verstorbenen Pastors Karl Hölty an der Christuskirche.

Der künftige Pastor war ein Suchender

Begonnen hatte der in Zerbst (Sachsen-Anhalt) geborene Vikar seinen beruflichen Lebensweg nach dem Abitur mit der Ableistung des Zivildienstes in der christlichen Lebenshilfe seiner Heimatgemeinde. Die Arbeit mit den dort lebenden Menschen zeigte ihm, wie reichhaltig das Leben von Menschen mit unterschiedlichen Handicaps ist. Gleichwohl war der Weg Weilands keineswegs vorgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt habe auch noch nicht festgestanden, dass er einmal Pastor werden würden.

Im Rahmen seiner universitären Ausbildung, habe er zunächst Physik studiert, dabei aber rasch bemerkt, dass dies nicht sein Metier sei. Erst die Studien der evangelischen Theologie, sowie Religionswissenschaften und Griechisch habe in schließlich seinen weiteren Weg aufgezeigt, so Weiland.

In der Folge schlossen sich weitere Stationen an. Unter anderem hielt sich der junge Vikar zu einem Gemeindepraktikum auf Rhodos auf. Dieser Aufenthalt in der Diaspora sollte ihn für sein weiteres Wirken nachhaltig prägen. „Dort habe ich erfahren, wie wichtig es für die Menschen ist, das Glaube auch gelebt wird.“ Dieser Glaube, so Weiland müsse raus und mit anderen geteilt werden.

Hochzeit am Hüggel als Highlight

Ein Angebot seines Professors führte ihn schließlich an die Universität nach Münster. Hier absolvierte er sein Promotionsstudium und veröffentlichte eine Studie zur theologischen Bedeutung der Versuchung im Jakobusbrief. Weil seine Frau ebenfalls in Münster studierte, war das Vikariat Weilands in Hasbergen aufgrund der kurzen Wege ein Idealfall.

Persönlich stelle natürlich die im August 2018 in Hasbergen geschlossene Ehe von Weiland das Highlight seiner Zeit in der Christusgemeinde dar. Bevor er sich am kommenden Sonntag, 20. Januar, von den Gläubigen in Richtung seiner neuen Wirkungsstätte, der Gemeinde Hassel in der Grafschaft Hoya,, verabschiede, wolle er sich noch bedanken, schloss Weiland. Dazu werde eigens der von seiner Frau gegründete Chor „Once in the month“ im Rahmen seiner letzten Gottesdienst um 10 Uhr im Gotteshaus auf dem Kirchberg auftreten.