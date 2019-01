Hasbergen . Das Nebengebäude des Awo-Hüttenbahnhofs, allgemein als Lokschuppen bekannt, soll denkmalgerecht saniert und ausgebaut werden. Veranschlagt werden für das Projekt Kosten in Höhe von 220.000 Euro, die größtenteils aus öffentlichen Förder- und Stiftungsmitteln aufgebracht werden. Der Rat der Gemeinde hat dafür 55.000 Euro bewilligt.

Das niedrige Bau aus Hüttensteinen neben dem ehemaligen Hauptgebäude zeigt sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Die Außenwände haben einen Sockel aus Feuchtigkeit, das Dach besitzt keine Dachrinnen. Türen und Fenster müssten erneuert werden. Drinnen sieht es nicht anders aus – 60 Quadratmeter Sanierungsbedarf. Manch einer würde sagen, das Ganze tauge nur noch zum Abreißen, doch das würde die Denkmalschutzbehörde nicht zulassen.

Deshalb hat der Vorstand des Awo-Ortsvereins beschlossen, dem alten Lokschuppen wieder Leben einzuhauchen. Das soll im Zuge einer großangelegten Sanierung des alten Bahnhofsgeländes geschehen, die innerhalb der nächsten sechs Jahre abgeschlossen werden soll.

Einst gut frequentiert

Das bauliche Ensemble des früheren Bahnhofs besteht seit zirka 150 Jahren. Bis Mitte der 1970er Jahre stiegen dort täglich bis zu 3000 Fahrgäste ein und aus. Ihre Wege führten ins benachbarte Georgsmarienhütte, wo die Erwachsenen zur Arbeit ins Hüttenwerk gingen und die Jüngeren das Gymnasium besuchten. Am Ende war der Personenverkehr vom Hüttenbahnhof aus stark rückläufig, sodass er eingestellt wurde.

Auflage für den Verkauf

Das Bahnhofsgelände stand anschließend zum Verkauf. Kurt Schüttler, zu dieser Zeit Gemeindedirektor in Hasbergen, erwarb die Immobilie aus seinen Privatmitteln vom Besitzer, den Klöckner-Werken. Diese hatten im Kaufvertrag folgenden Passus aufnehmen lassen: Der Bahnhof sollte für soziale Zwecke genutzt werden. So kam es, dass der Bezirksverband Weser-Ems der Awo den Bahnhof von Schüttler übernahm und die Nutzung an den Ortsverein Hasbergen übergab.

Inzwischen befindet sich das gesamte Areal im Besitz des Ortsvereins. Das Hauptgebäude, in dessen Wohnung im ersten Stock eine Familie lebt, wird für verschiedenste Aufgaben genutzt. „Wir bieten hier der Seniorengruppe einen Treffpunkt, ebenso anderen Gruppen für ihre Freizeitaktivitäten, vermieten für Familienfeiern und es ist Ort von Gemeinschaftsfesten, die der Ortsverein organisiert“, sagt Awo-Vorsitzende Ingrid Hoppe. Besonderen Stellenwert haben die Räumlichkeiten mit der Ankunft von Flüchtlingen seit 2015 in Hasbergen bekommen. Das Café International zählt jeden Dienstag 30 bis 40 Besucher, Einheimische und Flüchtlinge.



Mehr Platz für die Awo-Arbeit

„Wir benötigen dringend weitere, räumliche Kapazitäten für unsere sozialen Projekte. Dafür drängt sich der Lokschuppen auf, der sich ja direkt daneben befindet“, erklärt Friedrich Hoppe, stellvertretender Kassierer im Ortsverein und Motor des Projekts. Hoppes hatten dem Fachausschuss der Gemeinde eine Aufstellung darüber vorgelegt, was alles, wenn die Auflagen des Denkmalschutzes erfüllt werden, am Lokschuppen geschehen muss.

Ein Rundumpaket

„Die Liste reicht von der Erneuerung des Dachstuhls bis zur Abdichtung des Gebäudesockels, also ein Rundumpaket“. Ausbesserung des Mauerwerks, Fenster und Türen, Neubau der Elektroeinrichtungen, Fußbodenheizung, multimediale Ausstattung, Einbau einer Behindertentoilette – „Dann kann der Lokschuppen Aufgaben des Hauptgebäudes mit übernehmen“, so Friedrich Hoppe. Die Ausschussmitglieder hatten sich von dem Projekt überzeugt gezeigt, der Rat bewilligte später 55.000 Euro. Jetzt muss noch der Landkreis zustimmen.

Suche nach Hüttensteinen

Die Finanzierung der übrig bleibenden 165.000 Euro ist nach Angabe von Ingrid Hoppe gesichert. Die Mittel fließen im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln des Landes und des Kreises, Stiftungen und Eigenmitteln. „Wir können auch Unterstützung von Bürgern gebrauchen“, ergänzt ihr Ehemann, der dringend nach Hüttensteinen für die Fassade sucht.

Wenn alles klappt, soll das Vorhaben noch in diesem Jahr angegangen werden. In einem zweiten und dritten Bauabschnitt sollen dann in den nächsten Jahren bis 2025 die Sanierung und der Ausbau des Hauptgebäudes und die Umgestaltung des Außengeländes folgen.