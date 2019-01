Hasbergen. Seit zweieinhalb Monaten kann in Hasbergen nun Wasserstoff getankt werden. Bislang wurde diese Möglichkeit jedoch kaum genutzt. In Stadt und Kreis Osnabrück ist nur ein Brennstoffzellenauto zugelassen. Bundesweit sind es nur wenige hundert.

Dem Elektromotor gehört die Zukunft des Verkehrs – das scheint sicher. Doch woher nimmt er zukünftig seine Energie? Die Batterie als Energiequelle ist aktuell der unangefochtene Spitzenreiter. Geringe Reichweiten und lange Ladezeiten sind allerdings (noch) ihre Schwachpunkte.

Brennstoffzelle steht noch am Anfang

Fahrzeuge mit Brennstoffzellentechnik werden mit Wasserstoff betankt. Ganz normal an der Zapfsäule. Eine solche ist seit Ende August an der Total-Tankstelle in Hasbergen in Betrieb. Im Dezember wurden dort insgesamt 46 Kilogramm Wasserstoff getankt, im laufenden Monat Januar waren es 14 Kilogramm. Die Tankladung eines Pkw fasst ungefähr 5 Kilogramm.

Batterie und Brennstoffzelle werden zukünftig nebeneinander existieren. Sybille Riepe, Sprecherin von H2 Mobility





"Wir stehen noch ganz am Anfang", sagt Sybille Riepe, Sprecherin von H2 Mobility, dem Betreiber der Tankstelle. Zu den Gesellschaftern von H2 Mobility gehören unter anderem Daimler, Shell und Total. "Wir haben das Ziel, insgesamt 100 Wasserstoff-Zapfsäulen deutschlandweit zu errichten", so die Sprecherin. 60 seien es bislang.

Der Ausbau sei sinnvoll, denn für Sybille Riepe ist klar, dass Brennstoffzelle und Batterie zukünftig nebeneinander existieren werden. "Schwere Fahrzeuge können auf absehbare Zeit nicht durch eine Batterie betrieben werden", ist sie sich sicher. Tesla habe Pläne für einen batteriebetriebenen Lkw entworfen, bei dem allein die Batterie 15 Tonnen wiegen würde.

Zwei weitere Knackpunkte seien die rohstoffintensive Herstellung der Batterien sowie die überlasteten Stromnetze. Die Vorteile der Brennstoffzelle lägen außerdem in der schnellen Betankung und der höheren Reichweite. "Mit einem Kilogramm Wasserstoff kommt ein Pkw ungefähr 100 Kilometer weit", so Riepe.

Anzeige Anzeige

Nur ein Auto in Osnabrück fährt mit Wasserstoff

Nach Zahlen der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) waren im November 2018 deutschlandweit 475 Brennstoffzellen-Fahrzeuge zugelassen. 458 davon sind Pkw, 15 Busse und zwei Lkw. Das Kraftfahrtbundesamt konnte diese Zahlen auf NOZ-Anfrage nicht bestätigen. Lediglich für den Januar 2018 seien Zahlen bekannt. Damals waren es 344 Fahrzeuge. Von den insgesamt 325.000 im Landkreis Osnabrück zugelassenen Fahrzeugen werde nicht eines mit der Brennstoffzelle betrieben, meldet der Landkreis. Auch im Landkreis Steinfurt fahre von den insgesamt 379.000 zugelassenen Fahrzeugen keines mit der Brennstoffzelle. Lediglich in der Stadt Osnabrück ist ein "Wasserstoffauto" zugelassen – von in der Summe 85.000.

Hohe Preise, wenig Auswahl

Riepe machte deutlich, dass nun die Autohersteller am Zug seien. "60 Tankstellen für 475 Fahrzeuge – das rechnet sich natürlich nicht", sagt sie. Die Preise für Wasserstoffautos seien derzeit sehr hoch. Die Spanne läge zwischen 69.000 und 79.000 Euro. "Es macht aktuell keinen Sinn, sich ein Wasserstoffauto zu kaufen", räumt die H2-Mobility-Sprecherin ein. Sie selbst habe ihr Brennstoffzellen-Pkw geleast. Große Auswahl hatte sie nicht. Es gibt momentan nur drei Modelle in Deutschland zu kaufen.