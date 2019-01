Hasbergen. Auf Facebook rief Kerstin Lücke zu einer privaten Sammelaktion auf, um in der Hüggelgemeinde für einen bewussten Umgang mit dem Thema „Müll“ werben.

„Ich habe schon oft bei Aktionen der City Cleaners Germany mitgemacht“, beschreibt Lücke auf Nachfrage den Hintergrund ihres Aufrufs. Dadurch sei ihr bewusst geworden, was Menschen durch unbedachten Konsum und ihre Hinterlassenschaften in der Natur anrichten. Die Gründerin der Initiative, Birgit Schad, habe ihr schließlich Mut gemacht, eine ähnliche Aktion in ihrer Heimatgemeinde zu starten. Aus diesem Grund hat sie in der Gruppe „Wenn Du dich in Hasbergen zuhause fühlst“ Anfang des Jahres den Aufruf zur Sammelaktion in der Hüggelgemeinde gestartet.

„Wir möchten die Menschen aufrütteln“, erkläre Schad den Sinn der Aktion. Sie selbst habe vor drei Jahren mit dem Sammeln von Plastikmüll angefangen. „Am Anfang war es nur die Zigarettenschachtel am Wegesrand.“ Durch eigene Recherche stieß Schadt schließlich auf Bilder vermüllter Strände, etwa auf der Insel Bali.

Vermüllte Strände sind keine Fakenews

Da sie diese Bilder zunächst für gestellt hielt, forschte die engagierte Umweltfreundin weiter nach. Über den Austausch mit Gleichgesinnten und öffentlich zugänglichen Statistiken wurde Schad schließlich bewusst, dass sich bei den Bildern keinesfalls um „Fakenews“, sondern echte Problemfälle handelte. So würde nach Aussage von Schad weltweit etwa nur neun Prozent des anfallenden Plastikmülls recycelt.

Weil nach ihrer Meinung dieses Thema in der Öffentlichkeit zu wenig diskutiert werde, gründete sie die Initiative „City Cleaners Germany“. Ziel ihrer Kampagne sei, den Menschen den Umgang mit vermeidbarem Müll im Alltag aufzuzeigen. So stört die beiden Damen etwa, dass die meisten Lebensmittel in Plastik verpackt sind. „Ich brauche keine Gurke mit Plastikhülle.“

Ebenso möchten Lücke und Schad während der Sammelaktion den Teilnehmern vor Augen führen, wie lange etwa Plastik in der Umwelt verbleibt ohne zu verrotten. Daher wird es am Aktionstag, die „MHD-Challenge“ geben. Gesucht wird dabei der älteste Plastikmüll, auf dem noch ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt ist.

Umweltpreis gewonnen

Obwohl die Resonanz für Aufrufe zur Teilnahme eher verhalten war, konnte Schad einige Erfolge erzielen. So gewann Sie etwa den Wallenhorster Umweltpreis. Auch die Hasberger Politik wurde auf die jüngste Aktion aufmerksam. „Die Aktion zeugt von einem hervorragenden Bürgersinn“, kommentierte Bürgermeister Holger Elixmann auf Nachfrage den Aufruf Lückes. Er drücke den Aktiven die Daumen und hoffe ebenfalls auf viele fleißige Helfer. Gleichzeitig kündigte der Verwaltungschef an, sich am Aktionstag aus erster Hand informieren zu wollen.

Die erste Aktion der „City Cleaners Germany“ startet am kommenden Samstag, 19. Januar. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz der Turnhalle am Schulzentrum am roten Berg. Nach Aussage der Organisatoren ist die Teilnahme aller Altersklassen erwünscht. „Jeder ist herzlich willkommen.“ Weitere Informationen über die Arbeit der Initiative sind auf deren Homepage unter https://citycleanersgermany.de/ zu finden .