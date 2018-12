Hasbergen. Im Saunabereich des Hasberger Freizeitlands ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Teilweise war es so heiß, dass die Einsatzkräfte die Räume nicht betreten konnten.

Wie es zu dem Brand in einem Bereich der Saunalandschaft kam, sei noch unklar, sagte Gemeindebrandmeister Steve Krauß von der Hasberger Feuerwehr. Es gab keine Verletzten. Die Anlage öffnet normalerweise erst um 10 Uhr für die Besucher.

Die Feuerwehr wurde um 8 Uhr alarmiert. Wegen starker Rauchentwicklung bat die Polizei Anwohner zunächst, Fenster und Türen geschlossen zu halten. "Wir haben bei Umweltmessungen aber keine Schadstoffe in der Luft festgestellt", sagte Krauß. Der Saunabereich sei aus Lehm- und Strohwänden errichtet gewesen, bei denen sich im Feuerfall keine giftigen Gase entwickeln könnten.







Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch die enorme Hitze in den brennenden Räumen erschwert. Teilweise war es so heiß, dass die Einsatzkräfte die brennende Sauna selbst in Schutzmontur nicht betreten konnten. Es kam zu einer sogenannten "Durchzündung": Der heiße Rauch entfachte sich und ein Feuerball trat explosionsartig aus dem Raum, wie Krauß schilderte. Die Flammen trafen aber keinen der Feuerwehrmänner.

Dach des Saunaraums geöffnet

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hasbergen, Niedermark, Osnabrück Stadtmitte und Neustadt waren im Einsatz. Nach den Löscharbeiten öffneten sie das Dach des ausgebrannten Raumes, um weitere Glutnester auszuschließen. Andere Bereiche des Freizeitlands Hasbergen sollen durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein, sagte der Gemeindebrandmeister. Die Saunawelt solle außerhalb des abgesperrten Brandorts am Freitag noch verspätet wieder öffnen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Die Warnung der Beamten ist inzwischen aufgehoben.

