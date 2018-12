Hasbergen. Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot im Hasberger Freizeitland im Einsatz. Im Saunabereich der Anlage ist es zu einem Brand gekommen. Teilweise soll es so heiß sein, dass die Einsatzkräfte die Räume nicht betreten können.

Die Feuerwehr wurde gegen 8 Uhr alarmiert. Zu möglichen Gebäudeschäden gibt es bisher keine Angaben. Personen sollen nicht verletzt worden sein. Die Anlage öffnet erst um 10 Uhr für die Besucher. Die Löscharbeiten dauern an, hieß es bei der Polizei. In den Saunaräumen des Freizeitlands sei es teilweise so heiß, dass die Feuerwehrmänner selbst in Schutzausrüstung nicht hineingehen könnten. Die Feuerwehr Hasbergen forderte weitere Kräfte zur Verstärkung an.

Die Polizei bat Anwohner am Morgen, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.