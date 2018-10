Hasbergen. Um das Thema Geld ging es in der jüngsten Ratssitzung. Fast genug hat man davon in der Gemeinde – dank sprudelnder Steuern. Zu wenig Euro zählen dagegen die Marktbeschicker in ihren Kassen. Eine Folge: Die Zahl der Wochenmarktstände sinkt.

Susanne Breiwe brachte als CDU-Fraktionsvorsitzende einen Antrag auf Prüfung der Schwierigkeiten des Hasberger Wochenmarkts ein. Darin fragte sie etwa an, ob es eine Übersicht gebe, welche Stände jeden Donnerstag da seien. Und: Auch wenn geplant sei, den Wochenmarkt nach Fertigstellung der Neuen Mitte dort stattfinden zu lassen, hätten manche Markthändler Bedenken, ob sie es bis 2021 noch schafften, genug Geld auf dem Tomblaine-Platz zu verdienen. Gibt es vielleicht noch andere, geeignetere Flächen im Ort, die schon jetzt zur Verfügung stehen würden.

Gespräch mit Marktbeschickern

Bürgermeister Holger Elixmann stimmte der Einschätzung zu, dass es beim Hasberger Wochenmarkt eine rückläufige Tendenz gebe. Das hänge mit dem veränderten Kaufverhalten, Angeboten und dem Internet zusammen. Als Gemeinde wolle man in diesem Fall „eine marktwirtschaftliche Lösung“. Das bedeute, dass die Konsumenten entscheiden, ob ein Markt besteht oder nicht. In einem zweiten Schritt werde man aber auch das Gespräch mit den Marktbeschickern suchen, kündigte Elixmann an.

Klaus Eckert (Grüne) regte an, das Angebot des Marktes zu überprüfen. „Welche Stände werden von den Kunden verlangt?“ Die Frage nach einem besseren Standort sei „völlig sinnlos“, weil der Rat beschlossen habe, dass der Wochenmarkt in einigen Jahren in der sogenannten Neuen Mitte ein Domizil bekomme, so Eckert.

Hardy Fischer (SPD-Die Linke-Gruppe) gab zu Bedenken, dass man bei der Planung der Marktfläche im Ortszentrum von 16 Ständen ausgegangen sei. „Wir sind jetzt schon auf dem Tomblaine-Platz unter zehn.“

SPD: Wochenmarkt bei Discountern problematisch

Bedenklich äußerte sich der SPD-Vorsitzende zu Plänen, den Wochenmarkt im Bereich der Discounter zu platzieren. „Eigentlich super, aber als Gemeinde über fremde Flächen zu verfügen, die dann auch noch als Parkplätze ausgewiesen sind, halte ich für sehr problematisch.“

Der Antrag wurde schließlich bei vier Ja-Stimmen und vier Enthaltungen mit 14 Nein-Stimmen abgelehnt.

Haushaltsplus für 2019 erwartet

Stichwort Finanzen: Hier sieht es derzeit im Gemeindesäckel besser aus als noch vor einem Jahr, sagte Kämmerer Jürgen Klein. Damals habe man ein Defizit von einer Million Euro im Haushalt unterbringen müssen. Im neuen Entwurf für 2019 sehe es aber so aus, als ob die Kommune wieder deutliche Überschüsse erwirtschaften könne. „Im Moment rechne ich wegen neuer Bescheide zur Gewerbesteuer mit einem Plus von 700.000 Euro“, teilte Klein mit.

Daher brauche keine der angemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen gestrichen werden und keine Steuererhöhung geben.

Die Einnahmen resultieren hauptsächlich aus der brummenden Konjunktur, die etwa erhöhte Gewerbesteuerbeträge in die Gemeindekasse spüle. Hinzu kommen die Schlüsselzuweisungen des Landes und steigende Anteile an der Einkommenssteuer.

Kämmerer rechnet mit geringerer Kreisumlage

Eingestellt hat Hasbergens Kämmerer schon die aktuell noch umstrittene Senkung der Kreisumlage. Statt 1,5 Prozent, wie es der Landkreis vorsieht, plant Jürgen Klein mit jenen drei Prozent weniger Kreisumlage, die die Bürgermeister für ihre teils defizitären Kommunen favorisieren. Sollte die Senkung der Kreisumlage dennoch geringer ausfallen, „bringe uns das nicht um“, sagte der Kämmerer.

Verschuldungsgrad aussagekräftiger darstellen

Für die fortgesetzten und neu beginnenden Investitionen im Gemeindegebiet („Wir graben ja derzeit den halben Ort um“), werde man einen Kredit von 4,3 Millionen Euro aufnehmen. Apropos Schulden. Künftig werde man den Verschuldungsgrad nicht mehr nur in der Pro Einwohner-Relation darstellen, sondern am Gemeindevermögen. „Die Finanzentwicklung lässt sich so besser abbilden als die reine Pro-Kopf-Verschuldung“, erläuterte Klein.

Er bot den Ratsparteien an, den Haushalt bis Weihnachten in den Fraktionen weiter zu erläutern.