Hasbergen. Wie bekommt Hasbergen neuen und bezahlbaren Wohnraum? Darüber debattierten die politischen Parteien in der jüngsten Ratssitzung.

Einen Antrag, mehr Baugebiete zu erschließen, brachte die CDU ein. Damit will die Partei einer Prognose entgegenwirken, dass die Bevölkerungszahl der Hüggelgemeinde bis 2035 um 3,2 Prozent zurückgehen wird. Konkret sind es Leute zwischen 40 und 60 Jahren, die dann nicht mehr in Hasbergen leben werden, sagte die Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU, Susanne Breiwe.

Neues Baugebiet "Westlicher Hellerner Weg"?

Um sich dem Trend entgegenzustemmen, müsste schon jetzt neuer Wohnraum geschaffen werden. Ins Auge habe die CDU das Baugrundstück „Westlicher Hellerner Weg“ gefasst, das etwa Thema in Sitzungen gewesen sei und über das man auch mit Eigentümern und Bauwilligen ins Gespräch gekommen sei, berichtete Breiwe. „Mittlerweile hat es wohl auch Gespräche zwischen SPD und den Familienmitgliedern dieses Baugrundstücks am Hellerner Weg gegeben und uns wurde mitgeteilt, dass es dort durchaus positive Signale gab, so dass wir gesagt haben: Vielleicht sollten wir diese positiven Signale auch umsetzen.“

Klaus Eckert (Grüne) plädierte dafür, nicht von der bisherigen Strategie, ein Baugebiet nach dem anderen zu entwickeln, abzuweichen. Die in jüngster Zeit entstandenen und beschlossenen 76 Wohneinheiten sollte man erst einmal „mit Leben füllen“.

Amtsverschwiegenheit verletzt?

Sönke Siegmann (CDW/FDP) fragte, warum ein Einzelgebiet beantragt wird, über das in nicht-öffentlicher Bauausschusssitzung im April dieses Jahres gesprochen wurde. Mehr noch: Mit dem an den CDU-Antrag gehefteten Plan, trage man erneut nicht-öffentliche Informationen nach außen. Siegmann beantragte nicht nur die Ablehnung des Antrages und Weiterberatung im Fachausschuss. „Ich bitte die Verwaltung zu überprüfen, ob gegen die Nutzung der nicht-öffentlichen Vorlage wieder ein Verstoß der Amtsverschwiegenheit vorliegt?“

Hardy Fischer (SPD-Die Linke) fand es bedenklich, dass Gespräche, die seine Partei mit potenziell Bauwilligen geführt habe, in einer öffentlichen Sitzung ohne Rücksprache mit der SPD bekannt gemacht werden. „Wenn das ein Politikstil ist, dass man hingeht und sagt: Oh, wir wissen, was die besprochen haben und sagen das, dann ist vernünftiges und vertrauensvolles Arbeiten mit den Hasberger Bürgern nur sehr schwer möglich“, meinte Fischer. Der CDU-Antrag wurde mit 18 von 22 Stimmen abgelehnt.

Mietpreisspiegel für Hasbergen diskutiert

Nächstes Thema: Mietpreisspiegel für Hasbergen. Den Antrag brachte Heiko Dölling für die Gruppe SPD-Die Linke ein. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, soll die Gemeinde einen Mitpreisspiegel aufzustellen. „Wir sind der Auffassung, dass mit der Erstellung eines solchen Mietpreisspiegels für die Gemeinde Hasbergen, Vermietern und Mietern, eine Handhabung zur Mietpreisfestsetzung besteht“, begründete Dölling.

Die Gruppe sei überzeugt, dass durch den Mietpreisspiegel feststellbar werde, ob sich in Hasbergen Menschen bezahlbaren Wohnraum überhaupt leisten könnten.

Zahlreiche Gegenargumente

Einwurf Janina Urban (CDU): Was auf den ersten Blick stichhaltig aussehe, „wurde allerdings zu 98 Prozent aus Wikipedia in den Antrag kopiert.“ Unscharf bleibe auch die Definition, für wen bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden solle: Für die alleinerziehende Mutter oder den Spitzenverdiener?, fragte Urban. Der Mietpreisspiegel sei nicht der erste Schritt für bezahlbaren Wohnraum, vielmehr müssten Bauherren unterstützt werden. „Denn bei einem größeren Wohnungsangebot, regelt sich der Mietpreis von allein.“

Sönke Siegmann wollte wissen, wer einen arbeitsaufwändigen Mietspiegel erstellen solle? Für den Fall, dass die Gemeindeverwaltung mit der Aufgabe betraut werde, brauche es mehr Personal, dem die SPD-Die Linke-Gruppe zustimmen müsste. Würde der Auftrag extern vergeben: „Wie sollen die Daten erhoben werden und welches Kosten-Nutzen-Verhältnis besteht“, fragte Siegmann. Und: „Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Mietpreisspiegel und dem Wohnbau?“

Felix Bensmann (CDW/FDP) befand die die Quadratmeterpreise in Hasbergen als zu hoch. Er empfahl der SPD/Die Linke-Gruppe Gespräche mit den zuständigen Bundestagsabgeordneten, damit diese für die Abschaffung der Grunderwerbssteuer sorgten – so entstehe bezahlbarer Wohnraum.

Mietpreisspiegel kann Emotionen schüren

Gibt es in Hasbergen tatsächlich Anzeichen, dass die Mietverhältnisse überzogen sind?, hakte Friedrich Fischer (CDW/FDP) nach. „Alle Unterlagen sprechen dafür, dass sich Mieter und Vermieter in Hasbergen auf einer Ebene in der Miete bewegen, die gut akzeptabel ist. Und wenn das so ist, sollten wir keine Emotionen schüren oder ein Instrument einführen, wenn das nicht erforderlich ist.“

Der Antrag zum Mietpreisspiegel wurde schließlich mit zwölf zu zehn Stimmen abgelehnt.