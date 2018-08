Hasberger Schützen gehen in eine ungewisse Zukunft CC-Editor öffnen

Als letztes Königspaar feierten Burkhard Kern und seine Königin Martina Krützmann mit den Hasberger Schützen ihr Fest am angestammten Platz des Vereins. Foto: Michael Pohl

Hasbergen. Ihr letztes Schützenfest an angestammten Platz feierte am Samstag die Schützengesellschaft Hasbergen. Burkhard Kern führt die Schützen als Regent in eine ungewisse Zukunft.