So leben Flüchtlinge in der neuen Unterkunft am Eisenbahnweg

Hasbergens Flüchtlingsbetreuerin Marita Tolksdorf-Krüwel hilft den Flüchtlingen bei ihrem Umzug in die neue Unterkunft am Eisenbahnweg. Foto: Michael Gründel

Hasbergen. Die einst aufgrund ihres Zustandes als "Schandfleck von Hasbergen" titulierte Flüchtlingsbaracke am Eisenbahnweg ist im März dieses Jahres abgerissen worden. An gleicher Stelle hat die Gemeinde zwei Modulhäuser errichten lassen. Die Arbeiten für eines der Gebäude stehen vor dem Abschluss, in den kommenden Tagen sollen die ersten Flüchtlinge einziehen. Wie werden sie dort leben?