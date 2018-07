Großartige Musik, tolle Performance: The Royal High Jinx aus Australien in der Töpferei Niehenke.Foto: Alexander Heim

Hasbergen Zwei Musikerehepaare, die sich zu einer vierköpfigen Band formieren - da werden doch Parallelen deutlich und Erinnerungen wach. „Wir sind die australischen Abbas“, räumt Terry Terry Cole den auch gerne, mit einem großen Augenzwinkern, ein. „Na ja, die Melbourne Abbas“, fügt er dann an. Am Freitagabend sorgten die vier Künstler aus Down Under zweifellos für ausgelassene Stimmung am Teutoburger Wald.