Waldbrandgefahr in Hasbergen extrem gestiegen

Um Vegetationsbrände in Hasbergen zu vermeiden bittet die Feuerwehr die Einwohner der Gemeinde um Mithilfe. Foto: Michael Pohl

Hasbergen. Durch die derzeit extrem hohen Temperaturen steigt die Gefahr von Waldbränden. Diese Tatsache macht nicht nur den Feuerwehren in Schweden und Griechenland Sorgen, auch die Freiwillige Feuerwehr in der Hüggelgemeinde warnt vor sorglosem Verhalten in der Natur.