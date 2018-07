Den richtigen Umgang mit Pferden lernen die Mädchen auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins.

Hasbergen. Nach einer vierjährigen Pause hat der Hasberger Reit- und Fahrverein (RuF) in diesem Jahr wieder zu einem Feriencamp für Mädchen eingeladen. 15 Reiterinnen waren deshalb in der vergangenen Woche in der Haslage zu Gast und lernten alles Nötige rund um den Umgang mit den Vierbeinern.