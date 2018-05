Hasbergen. Ganz im Zeichen des Weins wird das erste Wochenende im Juni in der Hüggelgemeinde stehen. Zum 29. Mal werden vom ersten bis zum dritten Juni verschiedene Winzer ihre Produkte auf dem Tomblaine-Platz präsentieren.

Bevor aber die alle Gäste in den Genuss der edlen Tropfen kommen, steht ein sportliches Ereignis im Focus des Publikums. Ab 18 Uhr 45 eröffnen die Organisatoren um Thomas Reichenberger und Jürgen Hehmann die 37. Ausgabe der „Nacht von Hasbergen“. Wie in den Vorjahren bildet dieses sportliche Highlight den Auftakt zu drei Tagen rund um die Genüsse der Trauben. Offiziell wird Bürgermeister Holger Elixmann das 29. Weinfest in Hasbergen am Freitagabend im Anschluss an die Laufdisziplinen um 20 Uhr eröffnen.

Nach dem Lauf ist vor der Party

Wer dann nach einem Lauf noch nicht sportlich auf seine Kosten gekommen ist, kann sich mit Tanzsport zu den Darbietungen des bekannten DJ Aser auf der Tanzfläche im Festzelt weiter bewegen. Wie in den Vorjahren wird der 27-jährige Tino alias DJ Aser seine ganze Erfahrung aus zehn Jahren Bühnenpräsenz auf die Plattenteller legen, um seinem Publikum eine rauschende Partynacht zu bereiten. Im Gepäck wird der DJ dabei wie immer einen Querschnitt der aktuellen Charts haben.

Sommerliche Seniorenfeier

Ein fester Bestandteil der drei Festtage findet auch dieses Jahr wieder am Samstagnachmittag statt. An diesem Tag lädt die Gemeinde Hasbergen die Senioren des Ortes ab 15 Uhr zu einer sommerlichen Seniorenfeier in das Festzelt auf dem Tomblaine Platz ein. Neben der traditionellen Ansprache des Bürgermeisters werden dabei auch wieder zahlreiche Auftritte Hasberger Künstler erwartet.

Am Abend wird das Fest einem weiteren Höhepunkt entgegensteuern. Um 19 Uhr beginnt der Einlass zur aktuellen „Weinfest-Fete“. Während die Winzer ihre Erzeugnisse von der Mosel bis zur Aa kredenzen, sorgt die Party-Coverband „Back to the Roots“ für den musikalischen Rahmen.

Bunte Mischung der Musikgeschichte

Schon jetzt dürfen sich viele Fans des Quintetts um Frontfrau Anja Oberwestberg auf einen bunten Musikstrauß der Rock- und Popgeschichte freuen. Wie so häufig, in der über 25-jährigen Geschichte der Band, werden die fünf Musiker viele Klassiker mit aktuellen Hits der Charts mixen.

Jazz zum Frühschoppen

Musikalisch wird auch der dritte Festtag beginnen. Ab 11 Uhr spielt das Ensemble „Cronemeyer Jazzkränzchen“ zum traditionellen Jazzfrühschoppen auf. Kulinarisch geht es danach mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag weiter. Dazu wird der in Hasbergen als „Pottbäcker“ bekannte Bernd Niehenke mit seiner Band „Kaminmusik“ für den musikalischen Rahmen sorgen.

Bevor das Weinfest am Sonntagabend ausklingt, wird auch in diesem Jahr ab 15.30 Uhr die traditionelle Tombola die Aufmerksamkeit der Festgäste auf sich ziehen. In der Verlosung sind zahlreiche Preise, als erster Preis winkt ein Reisegutschein im Wert von 750 Euro.