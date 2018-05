Hasbergen. 650 Roterlen sowie 550 standortgerechte Sträucher wurden auf einer 3500 Quadratmeter großen Fläche in der Holzheide als ökologische Kompensationsmaßnahme für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses an der Tecklenburger Straße gepflanzt.

Bei einem Pressetermin vor Ort nahmen Bürgermeister Holger Elixmann, Fachbereichsleiterin Bau Margarete Bensmann und einige Ratsmitglieder zusammen mit Förster Frank Berstermann und Heiner Schulze vom Fachdienst Umwelt des Landkreises die aufgeforstete Fläche in Augenschein. Kompensationsmaßnahmen erfolgen prinzipiell erst nach einer sorgfältigen Bodenuntersuchung einschließlich der Wasserverhältnisse, erläuterte der Förster. Danach sei die Wahl auf Roterlen als standortgerechte Laubgehölze sowie Weißdorn, Pfaffenhütchen, Hartriegel und andere heimische Sträucher für die beiden abrundenden Strauchzonen gefallen. „Dabei wurde auch auf unterschiedliche Blühzeiten geachtet, um den Insekten möglichst lange Nahrung anzubieten.“

Vor der Pflanzung sei die Grasnarbe der ehemaligen Wiese aufgebrochen und durch Vermulchung und Einsaat von Waldstaudenroggen quasi zerstört worden – „mit Absicht“, so Berstermann, denn Grasflächen seien Mäusebiotope und ein Zernagen der frischen Rinden und Wurzeln durch Mäuse habe man nicht riskieren wollen. Der Roggen halte zudem Konkurrenzvegetation wie Kletten und Zaunwinden fern und sei gut für Insekten. Mit einem gewissen Ausfall an Jungbäumen rechnet der Förster dennoch, und zwar durch „fegende“ Rehe. Aber es sei billiger, 50 oder gar 100 Jungbäume zu ersetzen, als einen teuren Zaun zu ziehen. Insgesamt sei die Kompensationsmaßnahme mit Gesamtkosten von 3000 Euro sowie geringen Pflegekosten von insgesamt 2000 Euro in den nächsten fünf Jahren äußerst preiswert.

Margarete Bensmann lobte die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit Berstermann und dem Landwirtschaftskammer-Forstamt Weser-Ems sowie dem Landkreis Osnabrück: „Die Aufforstung erfolgte parallel zum Baumfäll-Eingriff am neuen Standort des Feuerwehrhauses am Hüggelzwerge-Kreisel und somit außergewöhnlich schnell.“ Der Bürgermeister hob hervor, dass es auch nicht selbstverständlich sei, eine Kompensationsfläche vor Ort zu finden, wie es hier auf einem kommunalen Grundstück gelungen sei und Ratsherr Pfeifer lobte die Vernetzung der Ausgleichsfläche mit vor elf Jahren nach dem Orkan Kyrill angepflanzten Erlenbeständen und Biotopen.