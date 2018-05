Hasbergen. Wenn in einer Freitagnacht Partygäste nur noch schwarz-weiß sehen, die Hasberger Schützenvereine gemeinsam marschieren und sich auf dem Gelände der Sportanlage an der Grundschule die Fußballer tummeln, dann sind wieder Gaster Festtage. Dieses Mal dauern sie vom 25. bis 28. Mai.

Wie in den Vorjahren bildet die „Schwarzweiße Nacht“ den traditionellen Auftakt zu einem Wochenende im Zeichen des Sports und der Musik. Bevor am letzten Freitag im Mai DJ Aser seine Gäste auf die Tanzfläche bittet, haben die Sportler der Spielvereinigung Gaste-Hasbergen das Wort.

Details zum Festprogramm

Ab 16 Uhr werden sich die einzelnen Abteilungen des Vereins mit zahlreichen Ausschnitten ihres Könnens dem Publikum präsentieren. Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder die Akteure des Radsportvereins Bergeslust aus Leeden. Wie mit Klaus Wesenberg für die Spielvereinigung erklärte, werden bei der aktuellen Ausgabe der Festtage erstmals nicht nur das Festzelt, sondern auch weitere Teile des Festplatzes für Präsentationen genutzt.

Eröffnet wird der bunte Nachmittag um 15 Uhr mit einer „Zappeltier Show“ unter Führung der Formation „Frank und seine Freunde“. Nachdem am Abend die Fußballer im Rahmen des traditionellen Elternturniers im Mittelpunkt standen, können die Sieger der Partien mit ihrem Anhang eine „Party bis in die Nacht“ erleben. Während DJ Aser für den musikalischen Rahmen sorgen wird, zeigt die Gruppe „Dancesensation“ Teile ihres Repertoires.

Ein Nachmittag für die Kinder

Der Festsamstag gehört wie in den Vorjahren ganz dem Nachwuchs. Neben einer Spielstraße der Hasberger Jugendfeuerwehr erwarten besonders die jungen Schützen die Eröffnung des Kinderkönigsschießens. Während bei den Erwachsenen mit Stephanie Meyer die neue Regentin bereits feststeht, wird die Proklamation des neuen Kinderkönigspaares erst am Abend des Festsamstags erfolgen. Im Anschluss bittet die Band „Musica è“ mit Live-Musik zur Gaster Zeltparty.

Wie in den Vorjahren beginnt der dritte und letzte Festtag am Sonntagmorgen um 10 Uhr mit einem ökumenischen Zeltgottesdienst. In diesem Jahr stellen Renate Rickelmann-Osterfeld von katholischen Pfarrei St. Elisabeth und Pastor Guido Schwegmann-Beisel von der evangelisch lutherischen Christuskirche die Messe unter das Motto „Von der Mitte, die uns eint“.

In der Folge werden die Musiker der Schülerkapelle des Ratsgymnasiums unter der Leitung von Markus Preckwinkel wieder einen musikalischen Frühschoppen gestalten. Mit dem Eintreffen der Schützenvereine und dem anschließenden Platzkonzert werden die Gaster Festtage ihren traditionellen Abschluss finden.