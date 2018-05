Hasbergen. Auch in diesem Jahr spielen die Schürzenjäger Konzerte in der Region. Etwa während der Hüggelwiesn in Ohrbeck, am 22. September. Was viele nicht wissen: Ein Bandmitglied hat aufgrund seiner familiären Bindungen dabei fast ein Heimspiel.

Seit 2005 sei er mit seiner Frau Sarah zusammen verriet Schlagzeuger Alfred, genannt Alf, Eberharter Junior am Rande eines Konzerts in Melle. „Meine Mutter hat mich damals auf das hübsche Mädel aufmerksam gemacht“, erinnert sich Alf an die Anfänge seiner Beziehung.

Er begegnete seiner Zukünftigen bei einem Fantreffen im Zillertal, so Eberharter weiter. Dem mütterlichen Rat folgend habe er sich so gut mit der jungen Dame unterhalten, dass sich weitere Treffen anschlossen. Weil Sarah aus dem westfälischen Lengerich stammt, war das junge Paar zunächst gezwungen eine Fernbeziehung zu führen.

„Darauf hatten wir aber rasch beide keine Lust“, schildert Alf die Situation. Bereits nach einem dreiviertel Jahr gelang es ihm, Sarah zu überzeugen, und die beiden bezogen im österreichischen Mayrhofen ihre erste gemeinsame Wohnung.

Zurück in die Heimatregion seiner Frau kommen die beiden immer wieder gern, auch zur Hüggelwiesn nach Hasbergen – nach 2016 ist es bereits der zweite Auftritt der Schürzenjäger dort. „Das ist für mich dann immer so etwas wie ein Heimspiel“, meint Alf.

Mit Vater auf Tour

Geboren wurde Alfred Eberharter Junior am 24. April 1979 in Innsbruck. Bereits im Alter von sieben Jahren habe er angefangen, Ziehharmonika zu spielen. Unterstützt wurde er vom Elternhaus, das ihm den entsprechenden Unterricht ermöglichte. Mit zehn Jahren wandte sich Alf dann dem Klavier zu.

Nach seiner Matura (vergleichbar mit dem Abitur) im Jahr 1998 wollte der junge Hobbymusiker an der Universität in Graz Musik und bildenden Kunst studieren. Aus formalen Gründen musste er dieses Studium jedoch aufgeben. Zufällig stand in diesem Jahr die Tour der Schürzenjäger zum 25. Band-Jubiläum an. „Da hat mein Vater mich mitgenommen“, erinnert sich Alf.

Anzeige Anzeige

Für die damaligen Auftritte lernte Eberharter dann verschiedene Percussion-Instrumente. Trotzdem bleib der Wunsch nach seinem Musikstudium ungebrochen. Allerdings führte er dies 1999 nicht Graz, sondern in Linz fort. Heute reicht sein Repertoire von Percussion, über den Bass bis zum Schlagzeug.

Angesprochen auf die „Lehrzeit“ mit seinem Vater sagte Alf: „Es ist schon ein irres Gefühl, wenn man mit der Band vor Tausenden von Menschen spielt.“ Wegen der zahlreichen positiven Erfahrungen in der Band habe er nicht nur einen, sondern viele Lehrmeister gehabt.

Musik mit „Herzbluat“

Dass die Schürzenjäger mit „Herzbluat“ Musik machen, wird bei ihren Auftritten deutlich. Derzeit sind sie wieder unter dem gleichnamigen Titel ihrer aktuellen CD auf Tour. Dabei spiele es keine Rolle, ob man für 1000 oder 10000 Menschen spiele, erklärt Alf, Lampenfieber hätten die Musiker immer noch vor jedem Auftritt. „Diesen Kick brauchst du einfach.“

Trotz der vielen Auftritte in diesem Jahr, habe sich die Band eine Woche in die Toskana zurückgezogen, verriet Alf. „Dort haben wir viele neue Songs ausprobiert.“ Heraus gekommen seien etwa ein Dutzend Lieder, an denen jetzt weiter gearbeitet werde. „Wir arbeiten jetzt an unserem Album, welches für 2019 geplant ist“, kündigt Alf ein weiteres Highlight für die Fans der Band an.

Am 22. September ist auf der Hüggelwiesn dann wieder „Schürzenjägerzeit“. Der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen. Noch sind Karten über die Homepage des Schützenvereins Ohrbeck verfügbar.