Hasbergen. Unter dem Titel „Ein Stück des Weges“ machte das Quintett „Viva Voce“ Station in der Christuskirche in Hasbergen. Im Gepäck hatten die Musiker ein Potpourri bekannter Melodien und eigens für die Tour geschriebener Songs.

Erstmals in der 20-jährigen Geschichte der Gruppe wurde vor dem Konzert ein eigens kreiertes Programm verteilt. Darin luden die Musiker ihre Gäste ein, gemeinsam „ein Stück des Weges“ auf ihrer Tour zu gehen. In der Folge eröffneten Heiko Benjes, Jörg Schwartzmanns, Bastian Hupfer, Matthias Hofmann und David Lugert ihre Show in der Mitte des Gotteshauses.

Eindrucksvoll intonierten die fünf Musiker das Lied „Os justi“. Zu den Klängen dieses, auf einen gregorianischen Introitus zurückgehenden Textes, zog die Gruppe dann im Stile einer Prozession durch die Reihen der Zuschauer zum Altarraum. Dabei trugen die Sänger drei brennende Kerzen, die sie später an der Bühne abstellten.

Schnelle Tempowechsel in den Stücken

Schnell wechselte nach diesem getragenen Auftakt das Tempo der Musik. Schließlich hatten nicht nur die Musiker „noch nicht gefunden, was sie suchten“. Deshalb mahnte im weiteren Verlauf des Abends Hofmann mit seinem eigenen Song zum gemeinsamen Aufbruch. Dieser Aufforderung folgten die zahlreichen Gäste der gut gefüllten Christuskirche an diesem sommerlichen Abend nur zu gerne.

In ihrer heiteren Moderation wechselten sich die fünf Künstler zwischen den einzelnen Liedern ab. Dabei bedauerte Lugert, dass es vier Jahre dauern musste, bis die Formation wieder in der Hüggelgemeinde gastieren konnte. Trotz dieser Abwesenheit waren die Künstler erstaunlich gut mit den Besonderheiten des evangelischen Gotteshauses vertraut. „Das sind Hüttensteine, aus denen die Kirche gebaut ist. Deshalb klingt es hier so gut“, verriet Benjes seinen Kollegen.

Ganze Bandbreite des Könnens aufgeboten

Diese klanglichen Möglichkeiten des sakralen Raums nutzen die Sänger voll aus. Mühelos erklommen sie mit ihren Stimmen auch die oberen Ränge der Bänke. Ebenso nutzen sie die volle Breite des Raumes um verschiedene Charaktere, etwa Pilger, Mönch oder Rockstar zu verkörpern.

Dabei blieben die Musiker ihrem Stil, bekannte Lieder in einem kirchlichen Zusammenhang zu setzen, durchaus treu. So ist etwa der bekannte Song von Metallica „Nothing else matters“ Bestandteil ihres aktuellen Programms.

Anzeige Anzeige

Wie breit gefächert das Repertoire des Quintetts ist, demonstrierten beim ersten Höhepunkt des Abends Schwartzmanns und Benjes. Unter der humorvollen Erklärung Benjes bot Schwartzmanns sein gesamtes Können auf, um mit den Mitteln des Beat Boxings auf der Partitur eines Schlagzeugs zu spielen.

Ruhig wurde es in der Kirche als die Musiker in der Mitte der Zuschauer die Ballade „Hallelujah“ von Leonard Cohen anstimmten. Daneben hatten sie auch eine abgewandelte Version des Ohrwurms „The Wanderer“ von Dion DeMuccis im Gepäck. In diesem kritisierte auf humorvolle Weise „der Zimmerer“ Hupfer die Verschwendungssucht eines Tebartz van Elst.

Spättestens zu diesem Zeitpunkt hatte das Quintett die Herzen seiner Zuhörer endgültig erobert. Den würdigen Schlusspunkt setzte Lugert mit dem bekannten Evergreen „You raise me up“.