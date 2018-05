Hansens „Lichtschwimmer“ faszinieren die Besucher. Foto: Sina-Christin Wilk

Hasbergen. Was bleibt, wenn es dunkel wird? In ihrer aktuellen Ausstellung „Lieder zur Nacht“ geht die Künstlerin Renate Hansen dieser Frage gleich in mehrfacher Weise nach. In den Räumlichkeiten der NS-Gedenkstätte Augustaschacht setzt sie ihre Arbeiten in einen unmittelbaren Kontext, den sich Besucher individuell annähern sollen. Im Werkstattgespräch lud Hansen zum Austausch ein.