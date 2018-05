Hasbergen. Der Hasberger Seniorenbeirat bittet um Unterstützung in der Gemeinde, damit die gemeinnützige Arbeit nicht mehr allein auf den Schultern von Heiner Wagner und Angelika Müller ruht. Der Beirat möchte unter anderem einen Helferdienst für Senioren einrichten.

„Es gibt für 3200 Senioren in der Gemeinde keinen hauptamtlich Beauftragten.“ Heiner Wagner schüttelt enttäuscht den Kopf. Gemeinsam mit Angelika Müller bildet er den Seniorenbeirat in Hasbergen. Ehrenamtlich helfen die beiden den Hasberger Senioren, wenn Hilfe benötigt wird: Sie vermitteln Haushaltshilfen, Wohnungen oder Pflegedienste, veranstalten Vorträge und vieles mehr.

Sie tun dies freiwillig, doch langsam wächst den beiden die Aufgabe über den Kopf – zusätzlich möchten sie die Leistungen des Seniorenbeirats gerne erweitern. Deshalb haben sie bereits im August 2017 bei der Gemeindeverwaltung um Unterstützung gebeten. Wagner und Müller wären froh, wenn es dort jemanden gäbe, der ein bis zwei Stunden in der Woche dafür aufbringen könnte, ihnen beim Helfen zu helfen. Ähnliches wurde zuletzt in Georgsmarienhütte beschlossen. „Bisher ist es so, dass Mareike Mons uns unterstützt.“ Das macht sie auch sehr gut und sehr engagiert. Aber Frau Mons hat viele andere Aufgaben und ihre Zeit reicht nicht, um noch mehr Unterstützung zu gewährleisten“, sagte Wagner Anfang des Jahres unserer Zeitung. Bisher kam die Verwaltung aber der Bitte des Seniorenbeirats noch nicht nach. Bei der letzten Sitzung des Ausschusses für Familie und Soziales am 19. April hatte Bürgermeister Holger Elixmann dem Beirat die Hilfe nicht bewilligt. Auch ein Gespräch zwischen Seniorenbeirat und Gemeindeverwaltung am 26. April führte zu keinem Ergebnis.

Helferdienst für kleine Reparaturen

Der Beirat möchte unter anderem einen Helferdienst einrichten, bei dem sich, ähnlich wie in Hagen und Wallenhorst, Ehrenamtliche bereit erklären, geringfügige Reparaturen bei Senioren zu erledigen. „Nur für Kleinigkeiten, etwa eine Glühbirne auszuwechseln“, sagt Wagner. Ohne weitere strukturelle Hilfe gestaltet sich die Organisation eines solchen Dienstes allerdings schwierig. „Den von uns angedachten Helferdienst können wir nicht allein realisieren. Hier sind auch versicherungstechnische und rechtliche Fragen zu klären“, führt er weiter aus. Darüber hinaus denkt der Seniorenbeirat unter anderem über einen Senioren-Veranstaltungskalender nach. „Um diese Sachen zu planen und durchzuführen, benötigen wir mehr Unterstützung seitens der Verwaltung. Durch die hohe Arbeitsauslastung der bisher zuständigen Mitarbeiterin ist das zur Zeit leider nicht möglich. Daher müsste das Stundenkontingent für die Seniorenarbeit dringend aufgestockt werden.“

Sprechstunde, Notfalldose, Smartphone-Kurse

Dennoch konnte der Seniorenbeirat mit der Hilfe von Mareike Mons bereits einige Projekte in diesem Jahr umsetzen. So gibt es etwa „die monatliche Sprechstunde im Rathaus, die auch gut angenommen wird.“ Außerdem wurde erfolgreich die sogenannte Notfalldose eingeführt: „Eine kleine Dose, die im Kühlschrank aufbewahrt wird.“ Sie sei für Rettungskräfte gedacht, die darin im Ernstfall wichtige Informationen über Krankheiten, über Medikamente, über besondere Empfindlichkeiten des Patienten finden können. „Da sind auch Kontaktdaten zum Hausarzt und ähnliche Dinge zu lesen, die im Notfall vielleicht Leben retten können.“ Darüber hinaus sind unter anderem Smartphone-Kurse für Senioren organisiert worden. „Hierfür fanden wir auch bisher Anerkennung und Unterstützung von der Gemeindeverwaltung“, resümiert Wagner.