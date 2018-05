Hasbergen. Mit Beginn des Wonnemonats Mai eröffnete am Dienstag der Naturbadverein in der Hüggelgemeinde die Badesaison. Rund 25 Gäste verfolgten die ersten Bahnen des Vorsitzenden Christoph Schürmann bei kühlen äußeren Bedingungen.

Bevor Schürmann am frühen Dienstagabend, unter den wachsamen Blicken von Bademeisterin Anne Henning-Braun und weiteren Mitgliedern des Vereins, in die Fluten des Naturbades stieg, begrüßte er die anwesenden Mitglieder des Vereins zur traditionellen Saisoneröffnung. Besonders erfreut war der Vorsitzende über die Wetterbesserung am Nachmittag. „Dass die Sonne doch noch scheint, macht den Tag für uns perfekt.“

Viele Verbesserungen für die Badegäste

Schürmann teilte mit, dass sich die Gäste des Bades auf einige Verbesserungen freuen dürften. So sei etwa der Brennkessel für die sanitären Anlagen erneuert worden. „Wir hatten in der Vergangenheit Probleme, wenn der Andrang zu groß wurde“, kommentierte der Vorsitzende diese Investition. Nun sei gewährleistet, dass auch bei einer großen Besucherzahl stets warmes Wasser in den Duschen zur Verfügung stünde.

Daneben habe der Verein in einen Saugroboter investiert, der in der Lage sei, innerhalb von zwei Stunden das gesamte Areal des 25-Meter Beckens zu säubern. Auf diese Weise würde zum Einen die Wasserqualität gesteigert und gleichzeitig das Personal entlastet. Um die anfallenden Aufgaben innerhalb des Bades möglichst gerecht auf viele Schultern zu verteilen, freue sich der Verein aber trotzdem immer über Freiwillige, die bereit seien, ihren Beitrag zu leisten, so Schürmann weiter.

Deutsche Bahn pflanzt neue Bäume

Am sichtbarsten dürfte die dritte Neuerung im Naturbad für die Besucher sein. So wurden in den vergangenen Monaten 13 neue Ahornbäume gepflanzt. „Die Besonderheit hierbei ist die Tatsache, dass die Anpflanzungen für den Verein kostenneutral sind“, verriet Schürmann. Die Bäume stammen aus einer Auflage für die Deutsche Bahn. Diese hatte entlang der Trasse Osnabrück/Münster einige Bäume gerodet und war verpflichtet, dafür Ersatzanpflanzungen vorzunehmen.

Daraufhin hatte die Bahn der Gemeinde angeboten, neue Bäume auf dem Gemeindegrund anzupflanzen. Dieses Angebot reichte die Gemeinde an den Naturbadverein weiter. Auf diese Weise kam das Naturbad zu den Bäumen, die nun nach Auskunft des Vereins, drei Jahre lang auf Kosten der Bahn von einer externen Firma gepflegt würden. Ebenfalls sei eine Anwuchsgarantie Bestandteil der Vereinbarungen.

Ein halbes Dutzend Schwimmer

Da das Naturbad am Dienstag bereits um 11 Uhr seine Pforten für die ersten mutigen Schwimmer öffnete, waren vor Schürmann, laut Auskunft von Henning-Braun, schon ein halbes Dutzend Schwimmer in den Fluten am Hüggel unterwegs. „Das sind alles erfahrene Schwimmer“, kommentierte die langjährige Bademeisterin die Tatsache, dass sich die ersten Gäste nicht von den kühlen Temperaturen abschrecken liessen. Derzeit betrug die Wassertemperatur 14,3 und die Lufttemperatur 8 Grad.