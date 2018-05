Hagen. Zum 45. Mal luden die Freiwillige Feuerwehr Hagen und die Ortsfeuerwehr Niedermark zum traditionellen Tanz in den Mai. Wie in den Vorjahren vergnügten sich rund 1000 Gäste auf dem Festgelände rund um das Feuerwehrhaus in der Niedermark.

Bei dieser seit Jahren etablierten Veranstaltung in der Kirschgemeinde gestaltete sich der Auftakt in ungewohnter Weise. Weil Bürgermeister Peter Gausmann terminlich verhindert war, begrüßte in diesem Jahr Ortsbrandmeister Frank Pohlmann die Gäste alleine. In seiner Eröffnung überbrachte Pohlmann daher den Gästen die Grüße des Bürgermeisters.

Dank an die Helfer

Gleichzeitig richtete er den gemeinsamen Dank an die vielen Helfer, die auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich dafür sorgten, dass die Veranstaltung erst möglich wurde. Auf Nachfrage verriet Pohlmann, dass in diesem Jahr rund 40 Feuerwehrleute hinter den Kulissen aktiv seien. Unterstützt wurden sie dabei traditionell von einer Abordnung des Musikzuges Wiesental. „Das ist eine seit Jahren gut funktionierende Zusammenarbeit“, so Pohlmann.

Viele Schläge nötig

Da zur Eröffnung der Tanzveranstaltung traditionell ein zünftiger Fassanstich gehört, der in den Vorjahren immer dem Bürgermeister vorbehalten war, musste diesmal der Vorsitzende des Festausschusses, Niklas Hirsch, die ungewohnte Aufgabe übernehmen. Dass ihm dabei die Routine fehlte, zeigte die Vielzahl an Schlägen, die er benötigte, bis der Gerstensaft aus dem Fass strömte. „Man muss wohl doch Bürgermeister sein“, kommentierte Pohlmann diesen Programmpunkt schmunzelnd.

Hits vom Plattenteller

Im Anschluss an den offiziellen Teil übernahm in gewohnter Weise DJ Glitzi Palermo alias Malte Frauenheim die musikalische Regie des Abends. Mit aktuellen Hits vom Plattenteller stimmte er sein Publikum auf den ersten Auftritt des abendlichen Hauptacts ein. Weil es ihm von Beginn an gelang, das Publikum auf seine zu Seite ziehen, hatte er bereits den Weg für das Quintett der Strohband erfolgreich geebnet.

Rockige Reise durch die Musikgeschichte

Die Musiker um Frontmann Sven Bensmann servierten ihren Zuhörern in der Folge feinsten Rock der 70er und 80er Jahre. Wie in den Vorjahren Jahren nahm das Quintett aus Hagener Jungs das Publikum von Beginn an mit auf eine Reise, quer durch die rockige Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte. Dabei präsentierten die Musiker handgemachte Coverversionen bekannter Rocksongs, etwa „Livin on a Prayer“ von Bon Jovi.

Dass das Quintett bei ihren Auftritten den Vergleich mit ihren musikalischen Vorbildern nicht scheuen muss, stellten die fünf Musiker auch diesmal wieder eindrucksvoll unter Beweis. Kaum auf der Bühne, eroberten sie die Herzen ihrer Gäste im Sturm. Neben der ausgeprägten Bühnenpräsenz von Bensmann verliehen die satten Riffs der Gitarren dem Auftritt der Strohband den Charakter einer großen Rockband.

Keine Angst vor großen Schuhen

In ihrem breiten Repertoire von Coversongs nahmen die Musiker immer wieder Anleihen bei den großen Stars der Rockgeschichte, etwa Sting, Toto oder Queen. Mit ihrer handgemachten Musik wagen sich Bensmann und Co auch an das musikalische Erbe eines Freddy Mercury heran. Im weiteren Verlauf des Abends wechselte sich die Gruppe mit Dj Glitzi Palermo ab. Auf diese Weise sorgten Frauenheim und die Musiker für eine abwechslungsreiche musikalische Mischung, die das Partyvolk bis tief in die Nacht auf der Tanzfläche hielt.

Über den erfolgreichen Verlauf der Veranstaltung freute sich zu vorgerückter Stunde auch Frank Pohlmann. „Es ist eine absolut ruhige Partynacht“, resümierte der Ortsbrandmeister auf Nachfrage. Zwar trübte in der Nacht zum Dienstag einsetzender Regen die äußeren Bedingungen etwas, aber sowohl die Organisatoren als auch ihre Gäste freuten sich auf die kommende Auflage der Veranstaltung im nächsten Jahr.