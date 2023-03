In Haren wurden bei einer Zwangsräumung zwei verendete Hunde in einer Wohnung gefunden. Symbolfoto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down Hunde waren vermisst gemeldet Zwei tote Doggen bei Zwangsräumung in Wohnung in Haren gefunden Von Harry de Winter | 08.03.2023, 15:45 Uhr

Bei einer Zwangsräumung in Haren sind zwei stark verweste Hunde in einer Wohnung entdeckt worden. Der Landkreis ermittelt nun in dieser Sache.