Einen wahren Qualifikationsmarathon hat die B-Jugend hinter sich. Das neu zusammengestellte Team aus Spielern des TuS Haren, der HSG Haselünne/Herzlake und des HC Lingen setzte sich in der 3. Runde in Wildeshausen als Tabellenzweiter durch. „Es steckt viel Potenzial in dieser Mannschaft“, lobt Hans Paust das Team von Dominik Sowada und Holger Drees.

Harens C-Jugend spielte bereits in der abgelaufenen Saison in der Landesliga. Somit hatte sie es leichter und setzte sich in der 1. Runde souverän durch. In den Gruppenspielen landete Haren durchweg klare Siege. Vom Duo Sowada/Drees, das auch diese Mannschaft trainierte, hört Sowada aus Studiengründen auf. Künftig wird die C-Jugend von Paust/ Drees trainiert.