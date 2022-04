In einem Pressegespräch sagte Gerold Mensen (Geschäftsführer Technik), dass der Auftragseingang des Vorjahres in der ersten Jahreshälfte 2013 um 12,5 Prozent gesteigert werden konnte. Büter beschäftigt insgesamt über 450 Mitarbeiter. Rund 250 am Hauptwerk in Altenberge sowie jeweils gut 100 in Emmen und Meppen.

Dabei will das Unternehmen weiterhin in den Ausbau der drei Standorte investieren. „In Meppen bauen wir für die Büter-Hebetechnik GmbH in diesem Jahr für drei Millionen Euro eine weitere Produktionshalle“, so die Geschäftsleitung. Firmeninhaber Josef Büter begann vor 48 Jahren als 20-Jähriger auf dem Bauernhof seines Vaters mit der Produktion von Zylindern. Die spätere Firmenzentrale in Haren-Altenberge wurde in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich ausgebaut. 1978 gründete er als zweiten Produktionsstandort die Büter Hydraulics in Emmen. Gemeinsam mit dem Stammhaus werden hier jährlich rund eine Million Zylinder für Kunden in der ganzen Welt produziert. 60 Prozent der Kunden weltweit verwendet die Zylinder in Maschinen und Fahrzeugen für die Landtechnik. Weitere 30 Prozent ist in der Baumaschinenbranche beheimatet. Fragt man Geschäftsführer Mensen nach dem Erfolgsrezept des Unternehmens, weist er auf die 250 Patente, die den Namen Josef Büter tragen, hin: „Damit können wir unser Know-how schützen.“ Bei der Büter Group drehe sich letztendlich alles um Qualität.

Ideenschmiede sei das eigene Versuchs- und Testlabor. Dabei sei Firmeninhaber Josef Büter immer noch aktiv. „Er hat dann plötzlich eine Idee, die er notfalls auch auf einem Tempotaschentuch oder einer Serviette festhält“, so Mensen. Dabei komme es schon mal vor, dass er dann die ganze Nacht aufbleibt, um seine Vision zu dokumentieren. Auch der umfangreiche Maschinenpark an den drei Standorten sei größtenteils selbst entwickelt worden.

Als drittes Standbein wurde schließlich 1997 die Büter Hebetechnik gegründet, die im Jahr 2000 ein neues Werk im Industriegebiet am Autobahnkreuz E 233/A 31 in Meppen-Versen eröffnete. „Die Stadt Meppen war damals sehr kooperativ“, lobt Firmenchef Josef Büter.

Die Stärke des Betriebes mit seinen rund 110 Mitarbeitern ist die Einzelstückfertigung, dabei sind immer Büter-Zylinder mit von der Partie. Geschäftsführer Hermann Janzen berichtet von sehr exklusiven Lösungen: „Ein Essener Unternehmer ließ sich von uns eine Hebebühne für sein Lieblingsauto bauen, das das Prachtstück direkt ins Wohnzimmer hievt.“ Für einen Niederländer baute Büter eine Hebebühne direkt vor den Hauseingang. Die Besucher müssen über eine gläserne Brücke gehen, von der sie direkt auf das Sportauto blickten. Auf Wunsch wird es dann dank emsländischer Technik ans Tageslicht befördert. Dabei sagt Janzen, dass Büter Lösungen anbieten kann, die weltweit konkurrenzlos sind. So etwa eine riesige Hebebühne für ein ganzes Orchester, die jn 88 Millimeter flachem Estrich versenkt wird.

Die weltweiten Kunden haben nach Angaben von Konstruktionsleiter Laurenz Wilkens oft sehr spezielle Wünsche. So werden die Rettungsboote der Flusskreuzfahrtschiffe der Meyer Werft im Notfall mittels der Hebe- und Zylindertechnik von Büter ins Wasser gehievt. „Für die neuesten Kreuzfahrtschiffe in Papenburg bauen wir Proviant-Lifte“, ergänzt der Ingenieur. Zu den Auftraggebern der Hebetechnik gehören aber auch Berliner Ministerien oder die niederländische Bahn.