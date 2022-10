Weihnachtliche Beleuchtung ist für viele untrennbarer Bestandteil der Adventszeit. Wird sie im mittleren Emsland noch genauso leuchten wie im vergangenen Jahr? Foto: Christoph Assies up-down up-down Welche Orte sparen, welche nicht So sieht die Weihnachtsbeleuchtung im mittleren Emsland dieses Jahr aus Von Jana Probst | 20.10.2022, 12:34 Uhr

Ein Lichtblick sind in der dunklen Jahreszeit die Lichterketten und Weihnachtssterne, die an Bäumen, Häusern und Straßenlaternen hängen. In manchen Gemeinden zwischen Herzlake und Twist wird die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr allerdings geringer ausfallen.