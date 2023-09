Wie die Gemeinde in einer Mitteilung bekannt gibt, wird die Einführung des neuen Pastors am Sonntag um 15 Uhr durch Superintendant Dr. Bernd Brauer in der St. Johanniskirche in Haren stattfinden. Dass das Pfarramt von Frank Weyern bekleidet werden würde, stand bereits länger fest. Nach der Ernennung durch Landesbischof Ralf Meister hatte zunächst der Kirchenvorstand zugestimmt. Schon im Juni hatten dann auch die Gemeindemitglieder nach der Aufstellungspredigt und einem ersten Kennenlernen keine Einsprüche erhoben.

Der 58-jährige Weyen ist verheiratet, Vater von drei Kindern sowie Großvater. Seit 2015 hatte er eine Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Wanne-Eickel im Kirchenkreis Herne bekleidet. Seinen Lebensmittelpunkt hat Weyen bereits ins Emsland verlagert. „Ich wurde von den Menschen in Haren ausgesprochen herzlich aufgenommen“, wird der Pastor in der Mitteilung zitiert.

Weyen bemühte sich seit Novemer um die Stelle

Seit November letzten Jahres habe sich Weyen aktiv um die Pfarrstelle in Haren bemüht, da er sich mitsamt seiner Familie, bei einem Urlaub ins Emsland verliebt habe. „Hier möchten wir leben, meine Frau und ich mit unserem heute 18 Monate alten Sohn. Wo man herzlich empfangen wird, da möchte man gerne leben und arbeiten“, wird Weyen zitiert. „Ich bin ein Macher. Wo anders, sollte ein Macher leben wollen, wenn nicht im „Land der Macher?“, so der 58-Jährige Weyern.

Der berufliche Werdegang des Theologen ist vielfältig. Nach Jahren im Münsterland und in Bochum arbeitete er an den Universitäten Münster und Wien an seiner Dissertation. Von 2011 bis 2015 folgte dann die Habilitation an der Universität Zürich und seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Kirchenentwicklung und Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Thomas Schlag.

Neben der Kirchengemeinde in Wanne-Eickel unterrichtete er als Privatdozent in Zürich und Münster. Der Uni Münster wird er weiterhin von Haren aus als Dozent zur Verfügung stehen.