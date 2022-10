Der vermisste 73-Jährige aus Haren-Rütenbrock wurde am Mittwoch am Bahnhof in Leer gefunden. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Hinweise lieferte die Bahn Vermisster aus Haren: Was hatte der 73-Jährige vor? Von Harry de Winter | 27.10.2022, 11:41 Uhr

Der vermisste 73-Jährige aus Haren-Rütenbrock wurde am Mittwoch am Bahnhof in Leer gefunden. Wie kam er überhaupt dorthin und was wollte er dort?