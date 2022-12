Mit seinem Kleinkraftrad prallte der Jugendliche gegen ein massives Schild. Foto: Torsten Albrecht up-down up-down Stundenlang in der Kälte gelegen 17-Jähriger nach Unfall in Haren unterkühlt und schwer verletzt aufgefunden Von Kristina Roispich | 04.12.2022, 10:38 Uhr

Erst am frühen Sonntagmorgen ist ein 17-Jähriger in Haren gefunden worden, der wohl schon in der Nacht mit seinem Kleinkraftrad verunglückt war. Er schwebt derzeit noch in Lebensgefahr.