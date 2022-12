Die Feuerwehr wurde am Samstagmittag zur deutsch-niederländischen Grenze bei Haren alarmiert. Symbolfoto: imago images/Marius Schwarz up-down up-down Keine Personen verletzt Verlassenes Gebäude bei Haren gerät am Silvestertag in Brand Von Micha Lemme | 31.12.2022, 17:43 Uhr

An der deutsch-niederländischen Grenze bei Haren ist am Silvesternachmittag ein verlassenes Gebäude in Brand geraten.