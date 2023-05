Spurensicherungsteams der Polizei sind am Mittwoch in einem Haus in Haren-Emmeln im Einsatz. Foto: NWM-TV up-down up-down Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln Toter in Haren-Emmeln: Spurensicherung der Polizei im Großeinsatz Von Carsten van Bevern | 31.05.2023, 13:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Großeinsatz in Emmeln: Polizei samt Spurensicherungsteams ermitteln seit Mittwochmorgen in einem Haus in dem Ortsteil von Haren. In dem Haus ist eine tote Person gefunden worden.