Kurz nach dem Abitur hat Tom Jänen mit 19 Jahren seine erste Stelle als Kirchenmusiker bei der St. Martinus-Gemeinde in Haren angenommen. Dort wurde dieses Bild allerdings nicht aufgenommen, sondern in der Klosterkirche in Ochsenhausen in Baden-Württemberg.

Foto: Tom Jänen