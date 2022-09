Tritt für die Partei „Die Linke“ bei der Landtagswahl am 9. Oktober im Wahlkreis 81 Meppen an. Foto: Tritt für die Partei „Die Linke“ bei der Landtagswahl am 9. Oktober im Wahlkreis 81 Meppen an. up-down up-down Landtagswahl 2022 im Emsland Thorsten Heymann aus Haren-Tinnen will für die Linken in den Landtag Von Daniel Gonzalez-Tepper | 04.09.2022, 07:57 Uhr

Für die Linken tritt Thorsten Heymann im Wahlkreis 81 Meppen bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober an. Der 29-Jährige fordert unter anderem höhere Steuern für reiche Menschen, mehr Erzieher in Kitas und einen besseren ÖPNV.