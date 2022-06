Kurz vor der Jahrtausendwende hatte eine Gruppe von Englischlehrern in Frankreich einen Sprachwettbewerb unter diesem Namen veranstaltet. Seitdem nehmen über eine halbe Million Schüler in Europa jährlich an dem Test für die 5. bis 8. Klassen teil. Auch das Harener Gymnasium stellt seit einigen Jahren für zahlreiche interessierte Schüler die Plattform zur Überprüfung des eigenen Lernerfolgs.

54 Fragen der Themenbereiche Vokabeln, Grammatik, Aussprache und Landeskunde mussten die Gymnasiasten durch das Multiple-Choice-Verfahren lösen. Dabei erhält kein Teilnehmer Noten oder ein Zeugnis. Es geht allein um den sprachlichen Fortschritt. Zudem gewinnt jeder Teilnehmer Urkunden und Sachpreise wie Zeitschriften, Bücher oder gar ein elektronisches Wörterbuch.

Dennoch stellte die Schule in Haren selbst den wohl begehrtesten Preis in Aussicht: Die beiden Klassen, die vollständig an der Prüfung teilgenommen hatten, dürfen sich nun voraussichtlich über einen hausaufgabenfreien Nachmittag freuen.

Oberstudienrat Heyko Heyken, Betreuer des Wettbewerbs an seiner Schule, hatte für die gefüllte Aula eine ganz besondere Art der Ergebnisverkündung vorbereitet. An einer Leinwand wurden mithilfe von Computer und Beamer die besten drei Schüler jeder Klasse, Jahrgangsstufe und der Schulbeste vorgestellt, was für eine teils oscarreife Vorstellung sorgte.

Evelyn Neumann Beste

Während die einzelnen Sieger aufgerufen wurden, herrschte im Raum eine gespannte Stille, ehe aus vereinzelten Ecken Jubelrufe nicht zu überhören waren, wenn der erhoffte eigene Name auf der Leinwand aufleuchtete. Zur Bekanntgabe des Schulsiegers standen alle auf, um einen besseren Blick auf Heyken zu erhalten, der sich Zeit ließ, um zu verkünden: „And the Winner is...“

Die Fünftklässlerin Evelyn Neumann durfte sich mit 310 Punkten über den Titel der Schulbesten freuen und wurde zugleich 31. von 4818 Teilnehmern ihres Jahrgangs im niedersächsischen Vergleich. Grund genug, dass am 10. Mai 2012 vermutlich erneut viele Schüler in Haren versuchen werden, ihre Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen.