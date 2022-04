In solch fledermausaktiven Zeiten werden auch die Freunde der Fledermäuse rege und begehen in mittlerweile mehr als 30 europäischen Ländern an jedem letzten Augustwochenende die internationale „Batnight“.

Die Stiftung Burg Ravensberg richtet ihren traditionellen Fledermaustag in diesem Jahr deshalb am 27. August auf der Burg aus. Der Eintritt beträgt 3 Euro, geboten wird dafür ein vielfältiges Programm rund um diese faszinierenden Lebewesen, die kaum natürliche Feinde besitzen, aber wie kaum eine andere Tiergruppe hierzulande unter den Lebensraumveränderungen durch den Menschen leiden. Umso wichtiger ist deshalb die Aufklärung über ein fledermausfreundliches Verhalten.

Der Fledermaustag beginnt um 14 Uhr und bietet nachmittags bis 17.30 Uhr den jüngeren Besuchern Bastelangebote von Socken- und Papierfledermäusen bis zum Selbstbau von einsatztauglichen Fledermauskästen; zum Teil gegen eine geringe Materialgebühr. Eine Fledermausrallye, bei der kleine Überraschungen gewonnen werden können, rundet den spielerischen Anteil des Tages ab. Die Erwachsenen können sich derweil auf geführte Exkursionen zum Lebensraum der Fledermäuse rund um und auf Burg Ravensberg begeben.

Der Fledermausexperte Bernd Meyer-Lammering vom BUND nimmt ab 18 Uhr im Ravensberger Klassenzimmer alle Interessierten mit auf eine umfassende Rundreise in die Lebenswelt der einheimischen Fledermäuse. Filmliebhaber und Comicleser dürfen sich auf den Abend freuen, denn ab 20 Uhr schwingt sich Batman, der dunkle Ritter, über die Zinnen von Burg Ravensberg. Das Kino im Klassenzimmer zeigt den Film „Batman Begins“ von Christopher Nolan aus dem Jahr 2005, zu dem es im Vorfeld eine kurze Einführung zu der Figur des Batman und dem Film selbst geben wird. Der Eintritt beträgt 6 , ermäßigt 4 Euro.

Im Anschluss an den Film bietet sich für alle Interessierten und Hartgesottenen noch die Möglichkeit, mittels einer fachkundig geführten Exkursion und aufwendiger Technik über und um die Burg den Kobolden der Nacht ganz nah oder zumindest auf die Schliche zu kommen.